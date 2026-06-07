Dass das Publikum mitunter recht heftig auf Romeo Castelluccis Projekte
reagiert, kann schon fast als typisch gelten: Nicht selten strapazieren seine Inszenierungen
und Installationen die Rollenverteilung zwischen Darstellern und Zuseherschaft:
2015 etwa provozierte sein Demenzdrama „Über das Konzept des Angesichts von
Gottes Sohn" bei den Wiener Festwochen christliche Fundamentalisten zur
Unterbrechung der Premierenvorstellung.
Wer agiert, wer sieht zu? In seinem jüngsten Projekt, der „installativen
Performance“ mit dem Titel „Credere alle maschere“ (Den Masken glauben), im
Frühjahr bei der Triennale Milano uraufgeführt und nunmehr bei den Wiener
Festwochen zu sehen, verwischt der italienische Regisseur einmal mehr die
Grenzen zwischen Bühne und Auditorium: Teilnehmen kann an „Credere alle
maschere“ nur, wer bereit ist, während der gerade einmal 30-minütigen
Vorstellung eine Maske zu tragen. Die Masken bekommt man zugeteilt, Gesichter
aller Alters- und Volksgruppen sind darunter, und so sitzen auf u-förmig
angeordneten Bänken in der Halle G alsbald rund 40 Menschen mit starren
Gesichtern.
Zischende Gasflasche
Unheimlich sieht das aus. Bei manchen, weil ihnen die Masken zu
groß oder zu klein sind; bei anderen, weil ihnen die Masken wie angegossen passen.
Bei eingeschränkter Sicht und zum beunruhigenden Pingen eines Herzmonitors tragen
schweigende Bühnenarbeiter Gegenstände herein. Der erste: eine antike Vase, auf
die Leinwand dahinter wird das Wort „Pfeife“ projiziert. Man soll wohl an
Magrittes berühmten Satz „Das ist keine Pfeife“ denken: den Hinweis, dass Wort
und Bild niemals mit dem tatsächlichen Objekt identisch sind. Das aber führt in
die Irre, denn in rascher Folge werden Dinge gebracht und Worte eingeblendet,
die offenbar nur den Zweck haben, nichtexistente Zusammenhänge anzutäuschen:
Fuchs und Pferd, Kreuz und Regen, ein Bildnis Stan Laurels und Wasser. Als das
Ventil einer Gasflasche geöffnet wird und zu zischen beginnt, verändert sich
die Atmosphäre. Unbehagen macht sich breit, ausdruckslose Maskengesichter suchen
Blickkontakt und Beschwichtigung: alles okay? Dann wird ein elektrischer Stuhl hereingetragen,
aus der Gruppe der Maskierten lösen sich drei Performer und mimen zuckend ihre
Elektrokution.
Die einen performen, die anderen sehen zu, auch die
Konformität der Maskengesichter löst diesen Mechanismus nicht auf; und das
Publikum akzeptiert den Maskenzwang ebenso wie den scheinbaren Tod der
Performer: Unmöglich zu sagen, wer die Show goutiert und wer sie abstoßend
findet. Innere Konflikte, öffentliche Fassade: Woran mitzumachen sind wir
bereit? Nachdenken kann darüber erst nach der Show: Zügig wird man hinausgebeten,
wer will, darf seine Maske behalten. Ganz im Sinne von Castelluccis Regieanweisung:
„Jede Maske gehört nur demjenigen, der sie erhält, und bleibt sein Leben lang
bei ihm.“
Credere alle maschere – Den Masken glauben. Von Romeo Castellucci. Halle G im Museumsquartier Wien. Vorstellungen bis 10. Juni. www.festwochen.at