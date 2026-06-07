Dass das Publikum mitunter recht heftig auf Romeo Castelluccis Projekte

reagiert, kann schon fast als typisch gelten: Nicht selten strapazieren seine Inszenierungen

und Installationen die Rollenverteilung zwischen Darstellern und Zuseherschaft:

2015 etwa provozierte sein Demenzdrama „Über das Konzept des Angesichts von

Gottes Sohn" bei den Wiener Festwochen christliche Fundamentalisten zur

Unterbrechung der Premierenvorstellung.

Wer agiert, wer sieht zu? In seinem jüngsten Projekt, der „installativen

Performance“ mit dem Titel „Credere alle maschere“ (Den Masken glauben), im

Frühjahr bei der Triennale Milano uraufgeführt und nunmehr bei den Wiener

Festwochen zu sehen, verwischt der italienische Regisseur einmal mehr die

Grenzen zwischen Bühne und Auditorium: Teilnehmen kann an „Credere alle

maschere“ nur, wer bereit ist, während der gerade einmal 30-minütigen

Vorstellung eine Maske zu tragen. Die Masken bekommt man zugeteilt, Gesichter

aller Alters- und Volksgruppen sind darunter, und so sitzen auf u-förmig

angeordneten Bänken in der Halle G alsbald rund 40 Menschen mit starren

Gesichtern.

Zischende Gasflasche

Unheimlich sieht das aus. Bei manchen, weil ihnen die Masken zu

groß oder zu klein sind; bei anderen, weil ihnen die Masken wie angegossen passen.

Bei eingeschränkter Sicht und zum beunruhigenden Pingen eines Herzmonitors tragen

schweigende Bühnenarbeiter Gegenstände herein. Der erste: eine antike Vase, auf

die Leinwand dahinter wird das Wort „Pfeife“ projiziert. Man soll wohl an

Magrittes berühmten Satz „Das ist keine Pfeife“ denken: den Hinweis, dass Wort

und Bild niemals mit dem tatsächlichen Objekt identisch sind. Das aber führt in

die Irre, denn in rascher Folge werden Dinge gebracht und Worte eingeblendet,

die offenbar nur den Zweck haben, nichtexistente Zusammenhänge anzutäuschen:

Fuchs und Pferd, Kreuz und Regen, ein Bildnis Stan Laurels und Wasser. Als das

Ventil einer Gasflasche geöffnet wird und zu zischen beginnt, verändert sich

die Atmosphäre. Unbehagen macht sich breit, ausdruckslose Maskengesichter suchen

Blickkontakt und Beschwichtigung: alles okay? Dann wird ein elektrischer Stuhl hereingetragen,

aus der Gruppe der Maskierten lösen sich drei Performer und mimen zuckend ihre

Elektrokution.

Die einen performen, die anderen sehen zu, auch die

Konformität der Maskengesichter löst diesen Mechanismus nicht auf; und das

Publikum akzeptiert den Maskenzwang ebenso wie den scheinbaren Tod der

Performer: Unmöglich zu sagen, wer die Show goutiert und wer sie abstoßend

findet. Innere Konflikte, öffentliche Fassade: Woran mitzumachen sind wir

bereit? Nachdenken kann darüber erst nach der Show: Zügig wird man hinausgebeten,

wer will, darf seine Maske behalten. Ganz im Sinne von Castelluccis Regieanweisung:

„Jede Maske gehört nur demjenigen, der sie erhält, und bleibt sein Leben lang

bei ihm.“

Credere alle maschere – Den Masken glauben. Von Romeo Castellucci. Halle G im Museumsquartier Wien. Vorstellungen bis 10. Juni. www.festwochen.at