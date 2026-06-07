Weil er drei Jahre lang eine Zulage nicht ausbezahlt bekommen habe, bekämen er sowie insgesamt etwa 190 freigestellte Personalvertreter in Österreich jetzt diese Zulage rückwirkend ausbezahlt, erklärte Kärntens oberster Lehrergewerkschafter Stefan Sandrieser im Kleine Zeitung-Interview. Dafür erntete er jetzt Kritik vom Team Kärnten.

Gerhard Klocker vom Team Kärnten (TK) © APA / Gert Eggenberger

„Während Pensionisten, Arbeiter, Angestellte, Lehrer und Polizisten um jedes Prozent kämpfen müssen, sollen freigestellte Personalvertreter plötzlich Nachzahlungen von bis zu 100.000 Euro erhalten. Dafür hat die Bevölkerung zu Recht überhaupt kein Verständnis“, kritisiert Team Kärnten-Abgeordneter Gerhard Klocker. Er fordert Sandrieser auf, auf diese Nachzahlung zu verzichten: „Personalvertretung war immer als Ehrenamt und Vertretung der Arbeitnehmer gedacht und nicht als Selbstbedienungsladen für Funktionäre.“

Ob es sich tatsächlich um die kolportierten 100.000 Euro handle, wisse Sandrieser nicht, da er das noch nicht durchgerechnet habe. Er rechtfertigt diese Auszahlung mit dem Argument, dass das Grundgehalt von öffentlichen Bediensteten relativ gering sei: „Zulagen sind ein wichtiger Bestandteil des Gehaltes.“