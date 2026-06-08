Am Samstag, dem 6. Juni, kurz vor 19 Uhr war der Weltstar plötzlich da. Unbemerkt absolvierte Placido Domingo, der am Sonntag, dem 7. Juni, beim Summer-Opening in Schladming den krönenden Abschluss bildet, unmittelbar nach seiner Ankunft im Ennstal einen Fototermin bei der Talstation des Hauser Kaiblings.

Und es dauerte nur wenige Minuten, da begann der Opernstar auch schon vor Freude zu jodeln. Der Grund: Kurz zuvor hatten ihm Veranstalter Klaus Leutgeb, Andreas Keinprecht, der Vorsitzende des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein, und Hauser-Kaibling-Geschäftsführer Klaus Hofstätter einen originalen Schladminger überreicht, den sich der Spanier auch sogleich begeistert überstreifte. Dazu der Anblick der Schafe, die auf den Wiesen weideten – all das verzückte den 85-jährigen Ausnahmekünstler.

Und er fand auch Zeit, mit der Kleinen Zeitung über sein Steiermark-Gastspiel zu plaudern. Domingo war aus Verona angereist, wo er am Vortag noch in der weltberühmten Arena im Rahmen einer Benefizgala auftrat und erst nach Mitternacht ins Bett kam. Dennoch wirkte er ausgeschlafen.

Schladming ist eine Premiere

Der Auftritt im Schatten der Planai ist für den Weitgereisten aber eine Premiere. „Ich bin noch nie in einem Ski-Resort aufgetreten“, verriet er lachend. Er sei aber nicht das erste Mal in der Steiermark, plauderte er weiter aus. „Ich glaube, ich war vor mehr als 50 Jahren schon einmal hier“, sagte Domingo. „Ich hatte damals einen Auftritt in Österreich mit Herbert von Karajan und meine Frau und meine Kinder waren dabei.“ Schmunzelnder Nachsatz: „Und jetzt ist mein ältester Sohn auch schon 60 Jahre alt.“

Von der Landschaft, den Bergen im Ennstal, zeigte sich der Maestro beeindruckt. „Es ist wunderschön hier. Es ist zwar schon eine lange Zeit her, aber ich kann mich an diesen Anblick erinnern“, sagte Domingo. „Aber ich hatte damals keine Zeit, aber jetzt ist es wundervoll“, freute sich der glühende Real-Madrid-Fan. Nach seinem Auftritt in Schladming geht es für ihn deshalb auch weiter in die USA zur Fußball-WM. „Da werde ich die Spiele der spanischen Nationalmannschaft anschauen.“ Zuvor verzückte er aber am Fuße der Planai noch seine Fans.

Veranstalter Klaus Leutgeb, Hauser-Kaibling-Chef Klaus Hofstätter und Andreas Keinprecht, der Vorsitzende des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein überreichten Placido Domingo einen Schladminger © Daniel Scharinger

Nach dem Summer-Opening, das mit fünf Konzerten von Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Placido Domingo mehr als 30.000 Fans anlockte, ist vor dem Ski-Opening. Und das war natürlich im Weltcup-Ort auch jetzt bereits Gesprächsthema. Wen wird Klaus Leutgeb nach den Backstreet Boys im Vorjahr in diesem Jahr aus dem Hut zaubern? Diese Frage stellten sich viele. Verdächtig oft fiel bei Unternehmern und Touristikern bei diesem Thema der Name Helene Fischer.

Kommt im Winter Helene Fischer?

Eine Tatsache, die Klaus Leutgeb nur zum Schmunzeln brachte. „Alles Fake-News, ich weiß nicht, wer Helene Fischer ist, keine Ahnung“, sagte der umtriebige Veranstaltungs-Profi. „Was ich weiß, ist, dass wir im Juli das Ski-Opening 2026 ankündigen werden, denn auch da gab es zuletzt Gerüchte. Ich kann sagen, ja, es wird wieder ein Ski-Opening geben. Ich darf aber nicht sagen, wer kommt.“