Das tiefe Brummen der Motoren war im Kessel des Erzbergs zu hören. Als die letzten Sekunden vor dem Start verrannen, riss ab und zu einer der Fahrer an dem Gashahn. Plötzlich sprangen die Maschinen nach vorne. Die Steine flogen durch die Luft und der Staub stieg auf, als Organisator Karl Katoch die erste Startreihe beim 30. Erzbergrodeo losließ. 500 Endurobesessene standen parat, um sich mit dem steirischen Brotlaib zu messen, nur 15 Fahrer erreichten in den vier Rennstunden auch das Ziel. Der Sieg ging zum fünften Mal in Serie an Manuel Lettenbichler auf seiner KTM 300 EXC. Damit zog er an Triumphen mit Graham Jarvis und Tadeusz Błażusiak gleich. „Es ist ein Wahnsinn, dass ich als Dritter hier fünf Siege habe“, sagt er, „vor fünf Jahren hätte ich mir nicht gedacht, dass ich in dem Sport so erfolgreich und einer der Besten der Besten sein werde.“

In der zweiten Startreihe fädelte sich Franjo Von Allmen auf. Eigentlich wollte er das Hardenduro-Rennen, den Höhepunkt des Motorsportspektakels in Eisenerz, gar nicht bestreiten, aber „wenn wir schon da sind, dann fahren wir auch“, sagte der dreifache Ski-Olympiasieger. Als er lospreschte, waren die Besten schon auf dem Berg und mitten unter ihnen waren zu Beginn auch zwei Steirer: Motocrosser Michael Kratzer (Honda), der mit Startnummer zwei ins Rennen ging, und Valentino Hutter (GasGas).

Vorneweg fuhr Lettenbichler, der bis zur Hälfte der Distanz den Briten Mitch Brightmore (GasGas) im Schlepptau hatte, ehe Trystan Hart (KTM) den Seriensieger beim 13. Checkpoint nur sehr kurz unter Druck setzte. Während sich hinten die Amateure gegenseitig dabei halfen, ihre rund 110 Kilogramm schweren Maschinen die steilen Abhänge hinauf zu ziehen und hiefen, fuhr der Deutsche kontinuierlich vorne weiter weg. In der körperlich fordernden Sektion „Carl‘s Dinner“, ein unfahrbares Geröllfeld, manövrierte der Deutsche seine KTM mit viel Ruhe und Routine und lieferte eine Demonstration seines großen technischen Könnens. Doch warteten auch nach dieser Passage noch einige Härteprüfungen über Steine, Steilstücke und Wurzeln auf den letzten der 35 Kilometer.

54 Minuten vor dem Ende des Zielschlusses (4 Stunden) überquerte er die Ziellinie und holte sich das Siegerbussi von seiner Frau Ewa ab, die die vier Monate alte Tochter Ella in der Trage trug, die den Moment verschlief. „Es ist eher eine Hassliebe“, sagt er mit einem Lachen, „es ist immer so viel Druck, wenn man an diesen Berg zurückkehrt. Es schaut so leicht aus, aber es ist definitiv kein leichter Arbeitstag.“ Vater Andreas siegte 2015 auf dem Erzberg.

Bester Österreicher wurde Michael Walkner. Der GasGas-Pilot fuhr auf Platz sieben und landete damit vor Eddie Karlsson (9.). Der Schwede sorgte damit für einen historischen Moment, denn er kam bei der Premiere der E-Motorräder mit einer „Stark“ auch tatsächlich ins Ziel. Jarvis erreichte im Alter von 51 Jahren den Zielbogen – ebenfalls elektrisch betrieben auf einer „Jarv-E“.