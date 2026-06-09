Nehmen wir an, Ralf Rangnick kann dem Lockruf des AC Milan nicht widerstehen, und die Entscheidung Österreichs ranghöchstes Traineramt nach der Weltmeisterschaft aufzugeben, würde noch vor dem Turnierstart offiziell werden. Die Schockwellen, die ein Entschluss solcher Tragweite nach sich ziehen würden, sind womöglich noch gar nicht so recht vorstellbar.

Man müsste nicht extra betonen, wie schwer der Schlag für Österreichs WM-Ambitionen wäre. Im Worst Case wäre gar eines der größten Erfolgsgeheimnisse dieses Nationalteams gefährdet. Denn mit der familiären Idylle wäre es schlagartig vorbei. Ganz zu schweigen von der Ablenkung zu einem Zeitpunkt, an dem eigentlich der Fokus auf die ersten drei Auftritte auf der Weltbühne des Fußballs in diesem Jahrtausend vonnöten wäre.

Ob Rangnick wirklich gefährden würde, was er in den vergangenen vier Jahren selbst aufgebaut hat? Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Verwendung des Konjunktivs angebracht. Ob sich der Teamchef noch vor der WM entscheiden wird, das Vertragsangebot des ÖFB anzunehmen oder eben nicht, gilt als unklar. Beim ÖFB will man jedenfalls nichts davon wissen, dass die brodelnde Gerüchteküche eine Ablenkung für die Mannschaft sein könnte. „Das sind alles erfahrene Spieler, die können damit umgehen. Sie wollen für Österreich das Beste erreichen“, kommentiert Sportdirektor Peter Schöttel.

Im Stile eines Familienunternehmens

Das will zweifelsohne auch Rangnick selbst. Er führt das Nationalteam im Stile eines Familienunternehmens. Wer der Entscheider ist, muss nicht lange diskutiert werden. Aber der Patriarch hat über die Jahre der Zusammenarbeit mit diesem Team mehr menschliches Feingefühl entwickelt, als dies womöglich in der Vergangenheit der Fall war. Dies versichern zumindest Beobachter, die schon auf anderen Stationen mit dem Deutschen kollaboriert haben.

Dieses familiäre Betriebsklima gilt als hohes Gut. Wer in den Kreis des A-Teams aufgenommen werden will, muss neben der notwendigen sportlichen Qualität auch den Beweis erbringen, menschlich in die Gruppe zu passen. Über die Jahre hat Rangnick intensiv am Aufbau und der Konservierung dieser Kultur gearbeitet. Dies betrifft wohlgemerkt nicht nur das kickende Personal. Auch in Sachen Trainerstab und Staff ist sein Wort Trumpf.

Wenige Tage vor dem WM-Start scheint der 67-Jährige am bisherigen Höhepunkt seiner Macht als österreichischer Chefcoach angekommen zu sein. ÖFB-Boss Josef Pröll hat Rangnick in aller Öffentlichkeit den Ball in Sachen Vertragsverlängerung zugespielt und signalisiert, dass man bereit sei, sobald er es ist.

Österreichs Rekord-Teamchefs:

Kommt Rangnick zum Schluss, in Österreich bleiben zu wollen, könnte er die Länderspiele Nummer 46 (Jordanien), 47 (Argentinien) und 48 (Algerien) in seiner Amtszeit mit deutlich mehr Ruhe angehen als bei einem feststehenden Abschied oder anhaltenden Gerüchten. Für das 50er-Jubiläum im Rahmen der WM wäre ein Einzug ins Achtelfinale von Nöten.

Ob Rangnick anfällig für derlei statistische Extramotivation ist, sei dahingestellt, aber allzu viel fehlt nicht mehr und er reiht sich auf Rang zwei der Teamchef-Rangliste hinter dem legendären Wunderteam-Coach Hugo Meisl ein. Dessen 133 Länderspiele bis zu seinem Tod 1937 haben gute Chancen, souverän ein Jahrhundert am Platz an der Sonne zu überstehen.

Hugo Meisl (stehend links) im Rahmen der WM 1934 © IMAGO

Rangnick ist derzeit Achter, steht jedoch unmittelbar vor einigen „Überholmanövern“ Walter Nausch (47), WM-Dritter von 1954, Leopold Stastny und Franco Foda (je 48) wird er noch in der Vorrunde über- beziehungsweise einholen, an Herbert Prohaska (51) könnte er bei einem längeren Aufenthalt im Turnier noch während der WM vorbeiziehen. Zum drittplatzierten Marcel Koller (54) und Josef Hickersberger (56) auf Rang zwei wäre es im Falle eines Verbleibs auch nicht mehr weit. Sollte Rangnick im Herbst seiner langen Laufbahn ein neues Projekt jucken, wäre es für den ÖFB ein schwerer Rückschlag, den es zu verkraften gilt. Bleibt er, ist es nicht ausgeschlossen, dass er noch nicht einmal am Zenit seiner Macht ist.