1492 soll Christoph Kolumbus Amerika entdeckt haben – aber die Wikinger waren wohl schon viel früher dort. Es ist einer der Gründe, warum sich Norwegens Kicker nun die Kluft der historischen Entdecker und Eroberer übergestreift und sich für die bevorstehende Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko für ein Team-Foto ablichten lassen haben. Geschossen wurde das Foto, das in den sozialen Medien Reaktionen von „peinlich“ bis „großartig“ hervorgerufen hat, vom schottischen Fotografen David Yarrow.

Yarrow ging davon aus, dass manche das Bild für KI-generiert halten könnten. „Deshalb filmen wir unsere Fotoshootings heutzutage oft“, sagte er gegenüber „The Athletic“. Das norwegische Männer-Team hatte sich zuvor zum ersten Mal in 28 Jahren wieder für eine Fußball-WM qualifiziert.

„Wir haben früh erkannt, dass uns die Geschichte der Wikinger ohnehin begleiten würde. Deshalb haben wir uns entschieden, sie uns zu eigen zu machen und sie mit dem zu füllen, was uns unserer Meinung nach tatsächlich auszeichnet“, wird Lisa Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, in einer Mitteilung des Verbandes zitiert.