Wenn ein Mandalorian aus „Star Wars“, „Klee“ aus „Genshin Impact“ und „Ahri“ aus „League of Legends“ sich auf den Weg zur Seifenfabrik in Graz machen, kann das nur eines bedeuten: Am Wochenende steht in dem Veranstaltungszentrum alles wieder im Zeichen der japanischen Popkultur.

Bestes Wetter für die Convention

Begonnen hat die Anime- und Manga-Convention traditionell am Freitagabend mit einem Cosplay-Ball. Mit Wahl zur Ballkönigin und zum Ballkönig und Mitternachtseinlage inklusive. Auch die japanische Sängerin „Nilo“ gab ein Konzert, bei dem sie bekannte Anime-Songs zum Besten gab.

Am Samstag fand dann der reguläre erste Tag des Events statt. Bereits um ein Uhr war das Gelände der Seifenfabrik voll mit Cosplayerinnen und Cosplayern. Viele machten es sich mit Picknickdecken und Campingsesseln im Außenbereich gemütlich. Überall wurden Fotos gemacht und neue TikToks gedreht. Das Wetter spielte der Veranstaltung dieses Jahr in die Hände. Während letztes Jahr die Hitze den Besucherinnen und Besuchern zu schaffen machte, ist es heuer um einiges kühler.

Teures und zeitaufwendiges Hobby

„Ich hab 120 Euro für mein Cosplay ausgegeben“, erzählt eine Cosplayerin. Teilweise stecken bis zu 200 und mehr Euro in den Kostümen. „Ich komme schon auf ein kleines Monatsgehalt“, sagt ein anderer Cosplayer, der „Geralt of Rivia“ aus „The Witcher“ verkörpert. Viele machen diese auch selbst oder ergänzen gekaufte Cosplays mit Details. „Circa zwei Monate habe ich daran gearbeitet“, erzählt eine andere Cosplayerin.

Präsentiert wurden manche Verkleidungen auch auf der Bühne. Beim „Cosplay-Catwalk“ am Samstag liefen rund 25 Menschen über den „Laufsteg“. Am Ende durfte das Publikum über eine App abstimmen, wer den Publikumspreis gewinnt.

Namhafte Gäste

Wie immer sind auch bekannte Gesichter aus der Anime- und Manga-Szene zu Gast. Dieses Jahr hat man die Möglichkeit, den Synchronsprecher Julius Jellinek, die deutsche Stimme von „Natsu Dragneel“ (Fairy Tail), „Jaden Yuki“ (Yu-Gi-Oh! GX) und „Genya Shinazugawa“ (Demon Slayer), zu treffen. Ebenfalls vor Ort ist Uwe Thomsen, die deutsche Stimme von „Lorenor Zorro“ (One Piece) und „Jotaro Kujo“ (JoJo’s Bizarre Adventure).

Am Sonntag findet die Hanamicon von 11:00 bis 17:30 Uhr statt.