Beim traditionellen Kids-Camp in der Villacher Alpenarena kamen letzte Woche nicht nur die Nachwuchsspringer auf ihre Kosten. Auch ÖSV-Chefcoach Andreas Widhölzl zeigte sich begeistert: „Ich finde solche Camps extrem cool. Es ist schön zu sehen, wie meine Schützlinge ihre Erfahrungen an die Jungen weitergeben. Dieser persönliche Kontakt ist für die Kinder sehr wichtig. Ich bin überzeugt, dass es noch mehr motiviert, wenn die Idole quasi zum Anfassen sind.“

Während der April im Zeichen der Athleten stand, blieb für den Trainer kaum Zeit zum Durchatmen. „Die Jungs waren auf Urlaub, haben aber nebenbei bereits wieder trainiert. Für mich standen hingegen zahlreiche Sitzungen, Analysen und Budgetierungen auf dem Programm – das war fast stressiger als der Winter. Im Mai ist es dann etwas ruhiger geworden.“ Auf die Frage nach seinem persönlichen Ausgleich, sagt der Tiroler: „Normalerweise versuche ich, ein bis zwei Wochen wegzukommen. Heuer hat das nicht geklappt, daher habe ich mir das für nächsten Sommer vorgenommen. Ansonsten spiele ich leidenschaftlich gern Tennis.“

„Der Erfolg kommt nicht von allein“

Der nächste Winter kommt garantiert schneller, als man denkt – und damit wohl auch der Druck. Oder kennt der zweifache Team-Weltmeister und Team-Olympiasieger diesen in seiner Rolle gar nicht? „Das Gute ist, dass wir sehr viele starke Athleten haben und gleichzeitig junge Talente nachrücken. Aber der Erfolg kommt nicht von allein. Wir arbeiten hart daran und überlegen ständig, wie wir noch besser werden und uns als Mannschaft weiterentwickeln können. Das bedeutet viel Arbeit – auch wenn es nach außen oft leichter aussieht.“

Mit seiner ruhigen und souveränen Art wirkt der 49-Jährige äußerst nahbar. Die vielen unterschiedlichen Charaktere im Team sieht er dabei als Bereicherung: „Klar sind alle verschieden, aber in ihrer sozialen Einstellung sind sie durchwegs top. Die Stimmung ist super und die Athleten verstehen sich untereinander bestens. Ich denke, dass wir als Mannschaft vieles richtig machen.“

„Das ist so essenziell wie alles andere“

Kann man den Ex-Springer auf die Palme bringen? „Ja, das geht, nur müsste da sehr viel passieren. Sie bekommen ihre Freiheiten, das ist wichtig. Diese Friss-oder-Stirb-Taktik ist nicht das Richtige“, verdeutlicht Widhölzl und betont: „Das ist genau so essenziell wie alles andere.“

Eine Kärnten-Connection gibt es ebenfalls. Diesbezüglich verriet „Swida“: „Ich bin eigentlich ein halber Kärntner. Meine Mama stammt aus St. Georgen am Längsee und hat auch nach 60 Jahren in Tirol lebend den Kärntner Dialekt noch nicht abgelegt.“