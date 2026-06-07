Seit 20 Jahren tourt das von Hans Eck mitgegründete Kollektiv „Pub Science“, das Wissenschaft anhand von spannenden Experimenten an ungewöhnlichen Orten live vor Publikum näher bringt. Anhand von spannenden naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen werden Naturgesetze erläutert. Dabei sorgen die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Natur und Technik nicht selten für Überraschung und Staunen. Unter anderem werden die Fragen, wie man die perfekte Sandburg baut oder wie ein „Liebesbarometer“ funktioniert, erklärt.

Für einen abwechslungsreichen und informativen Abend sorgen aktive und ehemalige Lehrende und Forschende aus Physik, Biologie, Chemie und Technik wie Hans Eck, Haimo Tentschert, Marion Starzacher, Birgit Pudelski und Erich Reichel. Sie führen die Experimente direkt an den Tischen in den Veranstaltungsorten wie Gasthäusern durch und bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersklassen zum Staunen.

Am 13. Juni um 18 Uhr gastiert das Team von „Pub Science“ im historischen Hammerwerk Roob bei Julia Ehrlich-Roob in Ligist. „Ich habe mir eine Veranstaltung in Graz angesehen und war hellauf begeistert. Mit großer Freude wird Wissen an Klein und Groß weitergegeben“, freut sich Ehrlich-Roob. Die fünf Wissenschafter werden an fünf Tischen arbeiten, die Teilnehmeranzahl ist auf 40 Personen begrenzt. Der Eintritt ist eine freiwillige Spende, anmelden kann man sich unter Tel. 0650-333 45 82 oder per e-Mail unter kulturhammer@gmx.at.