Während die einen Menschen Tennis, Wandern oder Fußball als ihr Hobby bezeichnen, schwimmt Josef Köberl einfach mal so 48 Kilometer rund um Manhattan. Am 16. Juni tritt der Steirer den legendären „20 Bridges Swim“ an, die Strecke führt dabei durch das East River, vorbei an der Insel Mill Rock, durch den Harlem und Hudson River. Namensgebend sind die 20 Brücken, die auf dem Weg passiert werden. „Die Herausforderung liegt nicht nur in der Distanz, sondern auch in den Strömungen“, erzählt der Extremsportler, der in Grundlsee aufgewachsen ist. „Man muss das vorab genau berechnen, denn wenn man es nach dem Start am Pier A nicht bis zu einem gewissen Punkt nach Mill Rock schafft, kann man eigentlich aufhören. Da verliert man wertvolle Zeit.“

Es ist nicht das erste extreme Unterfangen, dem sich Steirer stellt. „Eigentlich bin ich ja Eisschwimmer“, sagt er. 2015 durschschwamm er als zweiter Österreicher den Ärmelkanal, erst 2025 durchquerte er die Cook Strait in Neuseeland. Im gleichen Jahr war er der erste Österreicher, der den North Channel zwischen Irland und Schottland durchschwamm. „Kaltes Wasser macht mir also nichts, das habe ich trainiert“, sagt er schmunzelnd.

Vorbereitung für 20 Bridges Swim

16 bis 19 Grad hat das Wasser in den Flüssen, die Manhattan umfließen, für die Distanz hat der Obersteirer, der in Wien lebt, erst kürzlich noch in Spanien ein Techniktraining absolviert. „An einem verlängerten Wochenende bin ich 38 Kilometer am Tag und in der Nacht geschwommen.“ Entspannte, gute Technik sei essenziell, betont er – „und im Fall des ,20 Bridges Swim‘ ist auch wichtig, am Anfang reinzubeißen. Also eher das Gegenteil von dem, was einem sonst geraten wird.“

Als Eisschwimmer ist Josef Köberl kalte Temperaturen gewöhnt © Barbara Anderl

Lediglich ein Kajak und ein Boot werden das einsame Abenteuer des Steirers in Manhattan begleiten, den Bewerb bestreitet er allein. „Das ist üblich, weil keine zwei Personen dieselben Voraussetzungen mitbringen.“ 100 Personen werden den Sommer über insgesamt den „20 Bridges Swim“ wagen, vorab übernimmt eine Organisation bürokratische Wege wie das Einholen von Genehmigungen. „Sie stellen auch Kajak und Boot bereit und helfen bei der Gezeitenberechnung.“

„Ocean‘s Seven“: Die „Seven Summits“ der Schwimmer

Ob es die härteste Herausforderung wird? „Nein“, so der Steirer lachend. „Es ist auf jeden Fall etwas Besonderes, aber es wird nicht meine härteste Challenge.“ Auch für 2027 hat sich Köberl schon ein Ziel gesetzt, er will den legendären Kaiwi Channel auf Hawaii durchschwimmen. 44 Kilometer ist die Passage zwischen Molokai und Oahu lang und soll den Abschluss des sogenannten „Ocean‘s Seven“-Projekts bilden – das Pendant zu den „Seven Summits“ in der Bergsteiger-Szene umfasst die sieben härtesten Meerengen-Durchquerungen der Welt. Was ihn zu solch Höchstleistungen treibt? „Abenteuerlust.“