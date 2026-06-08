„Das Erlernen der Sprache ist die einzige und richtige Form der Integration“, ist Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler überzeugt. 1400 Migrantinnen und Migranten besuchen derzeit in der Steiermark einen von 105 Deutschkursen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), österreichweit sind es knapp 11.800. Angeboten werden Kurse von der Alphabetisierung bis hin zum Sprachniveau C1. Die Organisation führt neben weiteren Institutionen wie bfi und ISOP (Innovative Sozialprojekte) für den ÖIF seit Jahren Deutschkurse durch.

Aus den 105 angebotenen Kursen in der Steiermark werden im kommenden Quartal nur noch 64. Das liege allerdings nicht an fehlendem Lernwillen, sondern am Rotstift und an veränderter Asylpolitik, wie Tödtling-Musenbichler sagt. Der ÖIF bestätigt die Kürzungen auf Nachfrage. Im Falle der Caritas sinkt die Zahl der Kurse, die seitens des ÖIF abgeholt werden, um ganze 15 Prozent. Grundsätzlich werden Deutschkurse für Asylberechtigte und Vertriebene aus öffentlichen Steuermitteln finanziert und nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit ausgerichtet, informiert der Integrationsfonds. Die Kurse würden demnach quartalsweise dem jeweiligen Bedarf entsprechend bei den Kursinstituten abgerufen.

Sinkende Asylantragszahlen in der Steiermark

„Bund und Länder haben den Familiennachzug ausgesetzt und auch die Zielgruppe der Menschen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit fällt weg.“ Der dadurch entstandene Tiefststand bei den Asylanträgen führe in weiterer Folge zu einer Reduzierung der Kurszahlen, so die Caritas-Direktorin. 2024 beantragten laut Statistik Austria 25.360 Menschen Asyl, 2025 waren österreichweit nur noch 16.668.

In der Steiermark befanden sich Anfang Juni 2026 rund 6330 Personen in der Grundversorgung. Davon entfielen 5456 Personen auf Vertriebene aus der Ukraine und 874 Personen auf Personen mit einem „asylbezogenen Status“, wie das Büro von Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) informiert. Zum Vergleich waren es im Februar 2025 noch 7730 Menschen, davon 6014 Vertriebene sowie 1716 Personen mit einem asylbezogenen Status. „Der Rückgang ist insbesondere auf die derzeit sinkenden Asylantragszahlen und den temporär ausgesetzten Familiennachzug zurückzuführen“, bestätigt das Büro des Landesrates die Analyse Tödtling-Musenbichlers.

Bei den Personen mit asylbezogenem Status handelt es sich überwiegend um Asylwerber, deren Verfahren noch anhängig sind, heißt es. Erst wenn der Aufenthaltsstatus geklärt ist und ein positiver Asylbescheid vorliegt, sind anerkannte Asylberechtigte aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben verpflichtet, die Integrationsangebote des ÖIF wahrzunehmen.

Deutschkurse bei 90 bis 100 Prozent Auslastung

„An der Motivation, Deutsch zu lernen, scheitert es bei Migrantinnen und Migranten nicht“, will Tödtling-Musenbichler deshalb festhalten. „Im Gegenteil. Unsere Kurse sind alle bei 90 bis 100 Prozent Auslastung. Wenn aber niemand nachkommt, braucht es auch weniger Kurse.“

Dass Asylberechtigte aufgrund der Einsparungen in Zukunft keinen Platz mehr bekommen, verneint der ÖIF. „Sollte kein passender Deutschkurs verfügbar sein oder die Teilnahme aus persönlichen Gründen nicht möglich sein, besteht subsidiär die Möglichkeit von Individualförderungen.“ Dabei übernehme der ÖIF die Kosten für einzelne Deutschkursplätze am freien Markt, wird betont.

Bemühungspflichten

Zudem wurden mit 1. Februar 2026 im Zuge der Reform der steirischen Sozialunterstützung verstärkte Bemühungspflichten für Asylberechtigte eingeführt. „Dazu zählt insbesondere, sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren und die dafür erforderlichen Deutschkenntnisse zu erwerben. Die Angebote des ÖIF sind dafür wesentlich“, so Amesbauer.

Die Caritas will die eigenen Einbußen unterdessen mit eigenen Angeboten auffangen, unter anderem werden Kurse auch Gemeinden und Unternehmen angeboten, die die Sprachkenntnisse ihrer Mitarbeitenden verbessern wollen.