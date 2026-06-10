Es war ein emotionaler Moment. Moderator Thomas Weber brüllte es hinaus und Christoph Lackner und seine Partnerin Lisa Bäuchler konnten die Freudentränen nicht mehr zurückhalten. Das Weingut Lackner wurde in der Seifenfabrik im Rahmen der Landesweinbewertung zum „Weingut des Jahres 2026“ gekürt. Der Jubel war groß.

Für manche war es aber auch eine Überraschung, für ihn selbst nicht ganz. „Wir haben uns in den letzten Jahren immer weiterentwickelt, dieser Erfolg ist eine Bestätigung dafür“, sagt Christoph Lackner Tage später voller Stolz. Wir sitzen im Gastgarten seines Buschenschanks, mittlerweile wieder entspannt. Ob gefeiert wurde? „Am selben Abend haben wir noch im Restaurant von Florian Wörgötter in Ligist angestoßen. Lange hat es aber nicht gedauert, da wir am Wochenende ja den Buschenschank haben und es war schönes Wetter, also ganz schön viel zu tun.“

Den Weinbaubetrieb in Klein-Gaisfeld – er besteht aus sechs Hektar Rebflächen mit den Rieden Gasselberg und Kalvarienberg – führt der 33-Jährige gemeinsam mit seinem Vater Johann (59) und seinem Stiefvater Werner Kupper, den Buschenschank betreut Partnerin Lisa (27), „aber im Grunde helfen immer alle zusammen, wir sind ein kleiner Familienbetrieb, da geht das gar nicht anders.“

Begonnen hat alles 1993, als Vater Johann zum Obstbaubetrieb einen Buschenschank eröffnete und dafür 1,3 Hektar Wein auspflanzte. Im Laufe der Jahre rückte der Wein dann immer mehr in den Mittelpunkt, 2012 gabs den ersten Schilcher-Qualitätswein am Hof. Vor vier Jahren wurden zwei Hektar in Ligist und Krottendorf übernommen, 2024 waren dann die großen Auszeichnungen „Gebietswein des Jahres“ und ein erster und zweiter Platz bei der Rose Weintrophy Ausrufezeichen für die Branche.

Weinbauverein gegründet

Das Erfolgsgeheimnis liegt natürlich in der exakten Arbeit auf den Hängen und im Keller, „aber wir haben auch gute Voraussetzungen: Kühle Nächte sind ideal für Aromasorten wie Muskateller und Sauvignon Blanc – nicht umsonst waren heuer so viele Halbfinalisten in diesen Kategorien aus der Weststeiermark“. Die Landessiegerbewertung war mit sechs Siegern in 18 Kategorien überhaupt die erfolgreichste für die weststeirischen Weinbauern. Nicht zuletzt deshalb wird sich in der Region bald etwas tun. „Wir haben den Weinbauverein Weststeiermark gegründet und wollen daraus ein LEADER-Projekt machen“, verkündet Lackner. 27 Betriebe sind dabei, ihre Produkte – vor allem der Schilcher – sollen mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Ein erster Workshop dazu findet am 15. Juni statt.

Zu tun gibt es eine Menge: „Uns fehlt es an Infrastruktur, Wanderwege, Radwege, ein Taxi-System und Unterkünfte, das alles braucht es, um erfolgreicher zu sein.“ Und wie geht es bis dahin auf dem Weingut Lackner weiter? „Wir bauen jetzt gerade unseren Shop aus, vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch Fremdenzimmer.“ Die nächsten Feste stehen natürlich auch schon fest: Das „Beingrübeln“ findet am 2. August statt, der Dämmerschoppen am 7. August. Und schon davor im Juli ziehen auch wieder Esel in den Streichelzoo ein. „Und eines ist auch fix“, stellt der Winzer fest, „Unsere Weine werden nach den jüngsten Erfolgen nicht teurer.“