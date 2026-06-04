Es kommt zum fünften und entscheidenden Spiel um die österreichische Basketballmeisterschaft. Denn die Kapfenberg Bulls bewiesen im vierten Spiel Nerven und gewannen nach langem Rückstand in Oberwart 88:80 (42:52). Damit steht es in der „Best-of-five“-Serie 2:2 und die Entscheidung fällt am Samstag in Walfersam (18 Uhr). Den Gunners kam im letzten Viertel in der Offensive ihr System abhanden und sie verloren es 12:26 und damit das Spiel.

Spielfreudig, aggressiv und treffsicher legten die Oberwarter vor vollem Haus los. Das und eine konsequente Linie der Schiedsrichter prägten die ersten Minuten der Partie, in die sich Kapfenberg über einige Fehlwürfe erst hineinarbeiten musste. Sie hielten den Abstand über das erste Viertel hinweg im Rahmen (24:30). Vor allem aus der Distanz blieben die Kapfenberger einiges schuldig, trafen in den ersten beiden Vierteln nur 3 ihrer 15 Versuche (Oberwart 6/14). Die Nerven waren durchaus strapaziert und immer wieder brauchten die Schiedsrichter nach Scharmützeln einen genauen Blick auf die Situation. Speziell Gunners-Kapitän Sebastian Käferle und Quinton Green gerieten aneinander und auch die beiden Trainer führten Argumente ins Feld – Kapfenbergs Klym Artamonov sowie sein Gegenüber Horst Leitner erhielten dafür gar ein technisches Foul.

Die Bullen gingen mit einem 42:52-Rückstand in die Kabine. Nach dem Wechsel schlichen sich mehr Ballverluste ein und die Punkte mussten immer härter erarbeitet werden. Die Leichtigkeit und auch die Treffsicherheit schwanden zusehends ob der Wichtigkeit der Partie. Kapfenberg schaffte es nicht, die leichte optische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Sechs Punkte waren die Hypothek, mit der es ins letzte Viertel ging. Doch Oberwart zeigte Nerven, ließ offensiv nach und der Vorsprung schwand. Nach einem Air-Ball von Käferle war es auf der anderen Seite Kapfenbergs Kapitän Nemanja Krstić, der den Ball vier Minuten vor der Schlusssirene zum 73:73 in den Korb tippte.

Die Führung Kapfenbergs durch Andrew Jones resultierte aus einem Fehler von Oberwarts Glenn Taylor. Oberwarts Angriff war eine Katastrophe und 1:46 Minuten vor dem Ende musste Leitner nach dem 11:0-Lauf der Kapfenberger mit dem Time-out die Reißleine ziehen. Doch die Bullen ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.