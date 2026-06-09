Eine junge Frau aus Italien ist das beste Beispiel, wie man sich moderne Kommunikationstechnologien zunutze machen kann. Emma Vicario ist gebürtige Sizilianerin. Weil ihr Mann wegen der Arbeit nach Österreich übersiedelte, zog sie mit um. „Das war kurz nach dem Ende von Covid. Aber ich wusste, dass bei mir die Post-Covid-Phase sehr lange dauern wird und intensiv sein wird, da ich in ein Land gezogen bin, ohne die Landessprache zu sprechen“, erzählte Vicario dem italienischen Portal „Cibo Today“ (auf Deutsch: Essen heute).

Trotz eines begonnenen Deutschkurses hatte sie erhebliche Zweifel daran, am Arbeitsmarkt integrierbar zu sein. Also hatte die Frau aus Catania, die dort bis zu ihrem Umzug Fremdenzimmer vermietet hatte, eine andere Idee: Sie machte einen Onlinekurs, eigentlich mit dem Ziel, ein Internetgeschäft zu gründen. Aber da sie bemerkte, dass das für sie nicht passte, absolvierte sie Kurse im Social Media-Marketing und gründete die Plattform „emyfoodlife“, unter der sie italienische Koch-Videos auf unterschiedlichen Social Media-Kanälen postet.

Gesundes Essen trotz Zeitmangels

Die Kochtipps finden deshalb so breiten Anklang, weil es sich um Prep Meal-Cooking handelt. Um Personen, die viel um die Ohren haben, eine ausgeglichene Ernährung zu ermöglichen, wird gesundes Essen in größeren Portionen vorgekocht und dann eingefroren. Dabei werden die Zutaten nicht nur in kleinen Portionen eingefroren, sondern auch so getrennt, dass sie dann schnell zu diversen Gerichten frisch aufgekocht werden können.

500.000 Follower

Außerdem bewirbt sie unterschiedliche Haushaltsgeräte, wie etwa Entsafter. Mittlerweile hat Vicario in ihren Social Media-Kanälen auf Facebook, Instagram, TikTok und Co. rund 500.000 Follower. Ob sie jetzt schon besser Deutsch spricht oder wo genau sie wohnt, bleibt ein Geheimnis, weil die Italienerin großen Wert auf den Schutz ihrer Privatsphäre legt.