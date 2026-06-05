An Tag 2 beim Summer-Opening in Schladming feuerte Sarah Connor ihr Hitfeuerwerk ab. 5300 Fans, darunter TV-Bergretterin Luise Bähr und Ex-Abfahrtsweltmeisterin Nicole Schmidhofer, waren begeistert und auch der Sängerin dürfte es im steirischen Ennstal gefallen haben.

Auf der Bühne präsentierte sie sich jedenfalls gut gelaunt. Vor dem Auftritt wurde sie auch noch reichlich beschenkt. Von den Bergbahnen und dem Tourismusverband gab es ein Paar Ski, eine Lodendecke und einen Strauß Ramsauer Wiesenblumen. „Die Skier hänge ich mir cool an die Wand“, verriet Connor dem Publikum schmunzelnd. Der Grund: „Ich hatte vor ein paar Jahren so einen schlimmen Skiunfall, dass ich seitdem nicht einmal mehr in die Nähe von Skigebieten fahre, außer in die Hütte rein.“

Tourismusverband und die Bergbahnen beschenkten Sarah Connor vor ihrem Auftritt in Schladming © Daniel Scharinger

In der Tenne werden die Stars munter

Apropos Hütte: Viele der Stars, die in Schladming auftreten lassen den Abend in einer überdimensionalen Hütte, nämlich in der „Hohenhaustenne“, ausklingen und werden im „Party-Tempel“ noch einmal so richtig munter.

Scooter-Frontman H. P. Baxxter feierte bis in den frühen Morgen in der „Hohenhaustenne“. © Privat

Sperrstunde mit Scooter

So wie Scooter-Frontman H. P. Baxxter, der mit seiner Entourage am Donnerstag frühmorgens fast die Sperrstunde ausrief. „Er war total locker, hat sogar gesungen und ist erst so gegen 4 Uhr in der Früh nach Hause“, verriet Sepp Spielbichler schmunzelnd. Seit 13 Jahren ist der Versicherungsmakler aus Gröbming der „Promi-Betreuer“ in der Tenne.