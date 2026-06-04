Lustig war das, Österreich und Portugal jubeln zu sehen über den im UN-Sicherheitsrat ergatterten temporären Sitz. Unsere Außenministerin Beate Meinl-Reisinger feierte das Abstimmungsergebnis in New York wie ein entscheidendes WM-Tor. Deutschland hat diesen Grund zum Feiern nicht: Unser großer Nachbar ist am Mittwoch nicht in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden, für Deutschlands Außenminister Johann Wadephul war das eine unerwartete, und wie er selbst sagte, „herbe Niederlage“. „Die Abstimmung in New York“, stellte der „Spiegel“ über die deutsche Enttäuschung pikiert fest, „ist ein Gradmesser für das Ansehen der Bundesrepublik in der Welt. Es hat Risse bekommen.“

Ein Beobachter sah in dem für Österreich so gut gelaufenen Abstimmungsergebnis sogar „ein kleines Cordoba in New York“. Tatsächlich ist die Ausbootung der europäischen Großmacht Deutschland überraschend gekommen, offenbar hat Österreich diplomatisch geschickt agiert und etliche kleinere Nationen der UN-Vollversammlung für sich gewinnen können. Eine gute Nachricht, die man auch gut gebrauchen kann in einer Gegenwart, in der die Regierung plant, jeden zweiten pensionierten Beamten nicht (oder durch KI) zu ersetzen, die Gefechte zwischen den USA und dem Iran trotz Waffenruhe immer weitergehen und in Großbritannien Straßenproteste aufgeflammt sind, weil die Polizei einem niedergestochenen, sterbenden Mann Handschellen anlegte, statt ihm zu helfen.

Angesichts der Nachrichtenlage lässt man sich von einem Triggerwort wie „Cordoba“ natürlich gern in die Vergangenheit und zu Österreichs gloriosem WM-Sieg über Deutschland tragen, auch wenn die Erinnerung nach 48 Jahren zu Recht schon ziemlich verblasst ist. Die nächste Fußball-WM steht bevor, und das könnte ja diesmal wieder was werden, auch wenn sich nach Christoph Baumgartners Muskelverletzung auch meine Hoffnungen ein bisschen gestaucht anfühlen.

Im Cordoba-Jahr sang Udo Jürgens gemeinsam mit der deutschen Fußballnationalmannschaft „Buenos dias, Argentina“, was in Österreich etliche empörte, aber mich nicht: Paul McCartneys „Mull of Kintyre“ war gerade 20 Wochen lang in den heimischen Charts, das fand ich würdig und recht. Mein Bruder hörte indes das Album „Some Girls“ von den Rolling Stones, und ich lernte, dass man sich im Leben großen Entscheidungen stellen muss: Beatles oder Stones? Die Beatles gab es damals schon nicht mehr, aber für mich war die Entscheidung klar: Zu ihren Songs konnte man besser mitsingen, außerdem entsprachen Lieder wie „I Wanna Hold Your Hand“ meinen kindlichen Vorstellungen von dem, was Erwachsenen so miteinander machten, besser als Songs wie „Under My Thumb“.

Leider zeigte sich, bald nachdem diese grundlegende Entscheidung glücklich gefallen war, dass sie bei weitem nicht die einzige war, die es zu treffen galt. Coke oder Pepsi, Star Wars oder Star Trek, Hund oder Katze, Micky oder Donald, Popper oder Punk, das schien ja alles überhaupt nicht mehr aufzuhören.

Es hat natürlich irgendwann aufgehört, nicht nur, weil man erwachsen wurde und anderes zu klären war. Sondern auch, weil manche dieser Fragen wirklich endgültig geklärt sind (siehe Coke oder Pepsi) und die Rockmusik mittlerweile dermaßen Relevanz eingebüßt haben, dass sich kaum noch wer um sie streitet.

Allerdings: Wenn man Paul McCartney für die Beatles stehen lässt, kann man ausgerechnet die alte Erzfrage gerade wieder sehr schön diskutieren: McCartney hat soeben ein Album herausgebracht, es heißt „The Boys of Dungeon Lane“ und ist ein klassisches Alterswerk. Die Songs sind durchwegs sepiagetönt, in vielen geht es um McCartneys Kindheitserinnerungen. Auch in der ersten Streaming-Single „Days We Left Behind“ wird wehmütig Rückschau gehalten, McCartneys Stimme ist ein bisschen zittrig: na gut, er wird demnächst 84.

Andererseits: Sein alter Kumpel & Konkurrent Mick Jagger, in Kürze 83, hat mit den Stones auch gerade ein neues Album angekündigt, es soll „Foreign Tongues“ heißen und im Juli erscheinen, und auf der ersten Vorab-Auskoppelung „In the Stars“ spielen sie Lausbubenrock wie eh und je. Im Video dazu sind sie noch dazu computergeneriert verjüngt und sehen aus wie direkt dem Jahr 1978, ach was: 1968 entstiegen.

Und deswegen bin ich – immerhin anno 2026 – wieder bei der Grundfrage „Beatle oder Rolling Stones“ gelandet. Wie soll man alt werden? Indem man wie Paul McCartney Rückschau hält? Oder indem man wie Jagger, Richards & Co. so tut, als ginge einen das Thema Vergreisung nichts an? Ich weiß auch nicht, aber hier sind die Videos von McCartney und den Stones. Gönnen Sie sich ein bisschen Feiertags-Eskapismus und hören Sie sie sich an. Eine so gewichtige Entscheidung will ja immer noch gut überlegt sein.

Ihnen einen schönen Tag!

Herzlich,

Ute Baumhackl