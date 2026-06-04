Etwas mehr als 50.000 Beschäftigte zählt die chemische Industrie Österreichs, 226 Mitgliedsbetriebe ihr Fachverband FCIÖ (Stand 2024). In der Branche verschärft sich kommende Woche nach sieben erfolglosen Verhandlungen über den neuen Kollektivvertrag der Arbeitskampf. Auf erste Warnstreiks (wir berichteten) folgen nun Arbeitsniederlegungen von bis zu acht Stunden, kündigte die Gewerkschaft gestern kurz nach Mitternacht an – nach einem 14-stündigen Gesprächsmarathon.

Auf Mittwoch und Donnerstag der nächsten Woche soll der Schwerpunkt der Streiks fallen, heißt es auf Nachfrage von der Arbeitnehmerseite. Boehringer Ingelheim, der Chemiepark Linz, der Faserhersteller Lenzing und Octapharma dürften wie beim ersten Mal von den Streiks betroffen sein. Die meisten Unternehmen der Branche befinden sich in Wien, Nieder- und Oberösterreich, rund 32 Prozent sind in der Kunststoffproduktion tätig, 23 Prozent erzeugen Pharmazeutika.

Noch wenig Annäherung

„Wir nehmen die Frotzelei nicht unwidersprochen hin“, sagten Hubert Bunderla von der Produktionsgewerkschaft und Mario Mayrwöger von der Gewerkschaft der Privatangestellten, nachdem sie den Verhandlungstisch verlassen hatten.

Das Zitat bestätigt, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der siebenten Runde vom erhofften Durchbruch weit entfernt blieben. Die Gewerkschaft reduzierte ihre Forderung nach einem Lohn- und Gehaltsplus zwar von 3,5 auf 3,0 Prozent. Doch das neue Angebot des FCIÖ liegt mit 0,5 Prozent und 300 Euro Einmalzahlung – alternativ wurde eine zweiprozentige Erhöhung von Oktober 2026 bis April 2028 vorgeschlagen – deutlich darunter. Es entspreche einem jährlichen Plus von 0,79 Prozent, rechnete die Gewerkschaft aus.

Nullohnrunde in Deutschland?

Der Fachverband verweist auf Deutschland. „Seit 2020 haben wir kumuliert zwölf Prozent höher abgeschlossen als Deutschland – unser wichtigster Absatzmarkt und direkter Mitbewerber. Diesen 500-Millionen-Euro-Kostenrucksack schleppen unsere Unternehmen jährlich mit. Allein im vierten Quartal 2025 haben wir 600 Arbeitsplätze verloren“, betont Arbeitgeber-Verhandlungsführer Ernst Gruber. „Deutschland hat für 2026 eine Nulllohnrunde vereinbart.“

Der Abschluss in Deutschland gilt für 27 Monate und sieht im Detail so aus: 2026 gibt es eine Einmalzahlung von 300 Euro pro Beschäftigten, ab 1. Jänner 2027 ein Gehaltsplus von 2,1 Prozent sowie abermals einmalig 300 Euro, schließlich folgt 2028 eine Erhöhung um 2,4 Prozent.

Nächster Verhandlungstermin steht fest

Einig sind sich die Verhandler auch darüber nicht, wie die Branche in Österreich dasteht. Die Arbeitnehmerseite wirft die Konjunkturerhebung der Statistik Austria in die Waagschale. Demnach verzeichnete die chemische Industrie im vergangenen Jahr einen Anstieg der Produktion um 10,7 Prozent. Das Gesamtvolumen der Auftragseingänge habe um 11,9 Prozent zugenommen. Der Fachverband indes argumentiert mit dem Zeitraum der letzten drei Jahre, in denen die Produktion chemischer Erzeugnisse um 18 Prozent gesunken sei.

„Die angekündigten Streiks sind ein klarer Verstoß gegen die kollektivvertragliche Friedenspflicht“, kritisiert FCIÖ-Verhandler Gruber. „Wir behalten uns selbstverständlich rechtliche Schritte vor und werden die Unternehmen diesbezüglich beraten.“

Am Donnerstag, 11. Juni, soll ab 14 Uhr wieder verhandelt werden.