Wer heute – Mittwoch, 3. Juni – bei Hofer Geflügel eingekauft hat, sollte zweimal nachschauen: Der Diskonter ruft gemeinsam mit seinem Lieferanten Hubers Landhendl zwei Geflügelprodukte der Eigenmarke „FairHOF“ wegen möglicher Salmonellen-Kontamination zurück.

Betroffen sind die „FairHOF Chicken Wings“ (500 Gramm) und die „FairHOF Gewürzten Hühner-Unterkeulen“ (400 Gramm), jeweils Charge 6152007, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. Juni 2026. Die Produkte waren ab dem 3. Juni in allen österreichischen Hofer-Filialen erhältlich – der Verkauf wurde inzwischen gestoppt.

Salmonellen können gefährlich sein

Vom Verzehr wird ausdrücklich abgeraten. Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen, die sich in Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber äußern – bei Kleinkindern, älteren Menschen und immungeschwächten Personen kann der Verlauf schwerer sein.

Wer die Produkte bereits gekauft hat, kann sie in jeder Hofer-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.