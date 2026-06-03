Die Post bringt allen was – nur diesmal in Ligist eben einen Tag später. Der Schock saß einem Postzusteller am Mittwoch, 3. Juni, jedenfalls sicher tief in den Knochen. Der Mann stieg aus dem Auto, da kam das Fahrzeug plötzlich ins Rollen. „Er soll noch versucht haben, in die Kabine zu springen, um zu bremsen, aber es gelang nicht mehr“, schildert der Einsatzleiter der Ligister Feuerwehr, OBI David Traumüller.

Das führerlose Postfahrzeug stürzte mehr als zehn Meter über einen Steilhang ins Flussbett des Ligistbachs. Zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ligist waren mit drei Fahrzeugen zur Stelle. „Und es war gar nicht einfach, den Wagen zu bergen, da es sich um ein Elektrofahrzeug handelte und der Wagen schon rauchte“, schildert Traumüller.

Die Post kommt also etwas verspätet, doch das Wichtigste: dem Fahrer ist nichts passiert und auch bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.