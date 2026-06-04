„Wenn ich meine ganze Canon-Fotoausrüstung in den Kofferraum packe, übersteigt das den Wert meines Wagens beträchtlich“, schmunzelt Richard Purgstaller. Sein Name ist auf den steirischen Fußballplätzen, auf dem Red Bull Ring und anderen Sportstätten eine Marke. Seit Jahrzehnten dokumentiert der Knittelfelder Sportereignisse, er ist so gut wie jedes Wochenende auf Achse.

ÖBB und Fotografie

Bei Großereignissen wie Formel 1 oder MotoGP auf dem Red Bull Ring sind Profifotografen aus der ganzen Welt in Spielberg. Wer einen Vergleich anstellt, muss zum Schluss kommen: Purgstallers Fotos stehen in der Qualität um nichts nach. Dabei hat der 63-Jährige sein Gewerbe immer berufsbegleitend ausgeübt. 46 Jahre lang war er bei den ÖBB in Knittelfeld. Dort hat er es nach einer Schlosserlehre zum Meister und später zum Chef der Qualitätssicherung im Radsatzwerk gebracht.

15.000 Bilder an einem Wochenende

Seit eineinhalb Jahren ist er in Pension, die Fotografie betreibt er mit Leidenschaft weiter. Erst vor wenigen Tagen hat er gleich drei Fußballmatches an einem Tag dokumentiert, und zwar in Allerheiligen bei Wildon, Ilz und Bruck. „Bei einem Match mache ich bis zu tausend Fotos, an einem Wochenende auf dem Red Bull Ring entstehen schon einmal 15.000 Bilder“, sagt er. Moderne Fototechnik macht 30 Bilder in einer einzigen Sekunde möglich.

„Früher, als es noch keine Digitalfotografie gegeben hat, musste ich an einem ganzen Wochenende mit zwei 36er-Filmen auskommen“, lacht er. Entwickelt hat er die Bilder daheim im abgedunkelten Badezimmer. Alles, was mit Fotografie zusammenhängt, hat sich Richard Purgstaller selbst beigebracht.

„Watschen angedroht“

Angefangen hat alles in ganz jungen Jahren. Norbert Wallner, damals Chefredakteur der „Murtaler Zeitung“, hat ihn für Berichte vom Knittelfelder Fußballgeschehen engagiert. „Dafür habe ich nicht nur fotografieren, sondern auch schreiben müssen und mir dafür eine mechanische Schreibmaschine angeschafft.“ Meist habe er versucht, neutral über die damaligen Knittelfelder Mannschaften Rot-Weiß und Red Star zu berichten. „Einmal hat Rot-Weiß aber sehr schlecht gespielt, das habe ich auch geschrieben. Beim nächsten Match haben mir dann ein paar Fans Watschen angedroht“, erinnert er sich.

„Manche beneiden mich darum, aber mir gibt das nicht so viel, wenn ich ganz nahe an den Stars dran bin. Ich habe Respekt vor deren Leistung und freue mich, wenn ich ein tolles Foto zusammenbringe, egal von wem“, sagt Richard Purgstaller © Lucas Pripfl Photography

Im Laufe der Jahrzehnte hat der Knittelfelder Bilder von tausenden Sportveranstaltungen gemacht. Die Qualität seiner Fotos schätzen auch viele Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung.

Auf dem Red Bull Ring kommt Richard Purgstaller vielen Promis ganz nahe: „Manche beneiden mich darum, aber mir gibt das nicht so viel, wenn ich ganz nahe an den Stars dran bin. Ich habe Respekt vor deren Leistung und freue mich, wenn ich ein tolles Foto zusammenbringe, egal von wem.“ Und was manche nicht bedenken würden: Die ständige Jagd nach dem besten Motiv, das Aussortieren, Beschriften und Archivieren tausender Bilder sei „kein Vergnügen, sondern ein Knochenjob“.

Überraschung

Bei einer Begegnung mit einem Star ist dem Knittelfelder aber doch der Mund offengeblieben, und das ausgerechnet bei einem Nichtsportler. Auf dem Rennstreckengelände in Spielberg ist er plötzlich dem deutschen Komiker Mario Barth begegnet. „Ich habe nur gesagt: Das gibt‘s nicht, der Mario Barth. Er ist daraufhin auf mich zugekommen und hat mir die Hand geschüttelt, darüber habe ich mich unglaublich gefreut“, outet sich Purgstaller als Fan: „Mario Barth, das wäre einer, mit dem ich mich gerne einmal bei einem Essen austauschen würde.“

Im Winter, wenn auf den Fußballplätzen Pause ist, gönnt sich der Fotograf meist einen mehrwöchigen Urlaub in Thailand, manchmal ist er im Fitnessstudio oder auf Skipisten anzutreffen: „Fußball interessiert mich zwar, aber selbst hatte ich dafür immer ein sehr bescheidenes Talent“, lacht Purgstaller. Und so wird er auch in den nächsten Jahren am Rand von Spielfeldern oder der Rennstrecke stehen und die Leistungen von Sportlern dokumentieren.