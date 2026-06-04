„Der mit den Vögeln sprach“ lautet der Titel einer aktuellen Ausstellung, die noch bis Oktober in der Bibliothek des Franziskanerklosters Maria Lankowitz zu sehen ist. Bruder Elias Unegg hat zu diesem Zweck umfassendes Material aus dem Kloster zusammengetragen, das einerseits das Leben von Franz von Assisi im Speziellen beschreibt, und generell Leben und Werk der Franziskaner und ihrer „verwandten“ Orden erklärt.

Heiliger und Ordensgründer

Franz von Assisi (1181/82–1226) – heuer wird also seines Todesjahrs gedacht – gilt als Ikone des Christentums. Er begründete den Orden der Minderbrüder (die Franziskaner), inspirierte die Entstehung des Klarissenordens und gilt als geistiger Ursprung späterer franziskanischer Reformbewegungen wie der Kapuziner. In der römisch-katholischen Kirche wird er als Heiliger verehrt und gehört zu den am besten dokumentierten Persönlichkeiten des Mittelalters. Bruder Elias hat in seiner Schau deshalb auch einiges zu bieten.

„Wir haben ein Bildnis aus dem Kaiserzimmer, also jenem Zimmer, in dem schon Friedrich III. im 15. Jahrhundert verweilte, ausgestellt.“ Dazu kommen etwa Aufnahmen aus der Portiunkulakirche – also jene erste Kirche der Franziskaner, in der Franziskus auch begraben ist –, sowie die Verse seines berühmten Sonnengesangs. Der Orden wird zudem bildhaft erklärt, ein Habit ist ebenso zu sehen wie das Novitiatsbuch, in dem das Probejahr jedes Franziskaners verzeichnet wird. Sogar die Sandalen des Johannes Capistranus (1386–1456), eines Heiligen und Kriegsherrn (aber auch eines heute höchst umstrittenen Antisemiten) sind zu sehen. „Gut, die originalen Sandalen sind derzeit in Salzburg ausgestellt. Aber ich kann davon erzählen wie der Heilige einst übers Gaberl mit genau diesen Schuhen nach Lankowitz gewandert war.“

Das Ausstellungsplakat © Elias Unegg

Freilich wird die Ausstellung auch gerade von Bruder Elias Geschichten leben, weshalb er auch darauf hinweist, dass Führungen auf Anfrage stets möglich seien. Nach den Sonntagsmessen ist die Ausstellung ebenfalls immer geöffnet. Bis 3. Oktober, denn dann beginnen die Festlichkeiten zum 800. Todestag des Heiligen Franz von Assisi.