Das Rote Kreuz warnt: In der Steiermark herrscht derzeit ein Engpass bei Blutkonserven. Besonders betroffen sind die Blutgruppen 0 negativ und A negativ, dringend benötigt werden jedoch Spenderinnen und Spender aller Blutgruppen, wie die Leiterin des Blutspendedienstes, Nina Just, erklärt.

Blutkonserven sind für die Versorgung in den Krankenhäusern unverzichtbar und werden täglich bei Operationen, Unfällen sowie vor allem bei schweren Erkrankungen eingesetzt. Alle 90 Sekunden wird eine Konserve benötigt – das sind 960 pro Tag. „Auch viele Krebspatientinnen und Krebspatienten sind während ihrer Therapie auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen“, erklärt Just. Diese Notwendigkeit sei vielen nicht bekannt. Faktisch beeinträchtigen Behandlungen wie Chemotherapien die Blutbildung stark. Fehlen ausreichend Blutkonserven, können notwendige Therapien nicht wie geplant durchgeführt werden: „Das kann jeden treffen“, warnt die Expertin.

Blutkonserven – wer als Spender infrage kommt

Spenden darf im Grunde jeder: „Personen zwischen 18 und 70 Jahren – wenn die erste Spende vor dem 60. Lebensjahr erfolgt“, erklärt Just. Zudem müssen Spenderinnen und Spender über 50 Kilogramm schwer sein, wobei Frauen bis zu drei Mal, Männer bis zu vier Mal binnen 365 Tagen zur Blutspende kommen dürfen. Die sexuelle Orientierung ist seit 2022 kein Ausschlussgrund mehr, wohl aber Risikoverhalten wie der häufige Wechsel von Geschlechtspartnern. Auch bei Reisen gibt es nur noch wenige Einschränkungen – etwa bei der Rückkehr aus Malariagebieten.

Nina Just, Rotes Kreuz © Verena Koch

„Eine Blutspende dauert vom Ausfüllen des Formulars bis zur Jause etwa 45 Minuten“, so Just. Man wisse, dass die Zeit ein wertvolles Gut sei – Spenden würden aber Leben retten. „Jede Spende ist für 42 Tage haltbar.“

Rotes Kreuz will Spendenbereitschaft erhöhen

Um kurzfristig mehr Menschen zum Blutspenden zu motivieren, findet am Samstag, dem 6. Juni, von 10 bis 14 Uhr eine zusätzliche Blutspendeaktion im Murpark Graz statt. Auch im Vorfeld des Weltblutspendetags am 14. Juni werden in der Steiermark zahlreiche weitere Aktionen organisiert, darunter ein Infostand am Grazer Jakominiplatz und weitere Informations- und Bewusstseinsmaßnahmen im gesamten Bundesland. Gerade vor dem Sommer ist eine stabile Blutversorgung besonders wichtig, da die Spendenbereitschaft erfahrungsgemäß zurückgeht, während der Bedarf in den Krankenhäusern unverändert hoch bleibt. Das merke man schon jetzt durch die geballte Zahl der langen Wochenenden, an denen viele Steirerinnen und Steirer verreisen, so Just.