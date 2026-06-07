Maria Kalesnikawa (Kolesnikowa) © HANDOUT / COORDINATION HEADQUARTERS FOR THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR / AFP
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Belarussische Oppositionikone
Maria Kolesnikowa: „In meinem Inneren blieb ich immer frei“
Interview. Maria Kalesnikawa hat 2020 in Belarus die Proteste gegen Lukaschenko angeführt. Er rächte sich an seiner prominentesten Kritikerin mit Lagerhaft. Im Juli wird sie bei den Salzburger Festspielen die Festrede halten. Die Unbeugsame im Gespräch.