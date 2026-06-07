Maria Kolesnikowa: „In meinem Inneren blieb ich immer frei“

Interview. Maria Kalesnikawa hat 2020 in Belarus die Proteste gegen Lukaschenko angeführt. Er rächte sich an seiner prominentesten Kritikerin mit Lagerhaft. Im Juli wird sie bei den Salzburger Festspielen die Festrede halten. Die Unbeugsame im Gespräch.