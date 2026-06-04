Der Start in den Sommer verläuft im Bezirk Völkermarkt in diesem Jahr eher schwankend. Zwischen heißen Temperaturen und regnerischen Tagen waren in den letzten Wochen die unterschiedlichsten Wetterbedingungen zu sehen und zu spüren. Nichtsdestotrotz haben die Erdbeerfelder seit Kurzem geöffnet.

Johanna Weber vom Bartlbauer © Markus Traussnig

Doch wie empfinden die Landwirte die aktuellen Wetterbedingungen? „Den Regen in Massen brauchen wir natürlich. Auch wenn es aktuell, Anfang Juni viel regnet, sollte das nicht viel mit unseren Erträgen machen“, informiert Hieronymus Weber vom Erdbeerland Bartlbauer. Optimale Bedingungen wären laut Weber jedoch in diesem Fall um die 20 bis 25 Grad und zwischendurch Regen.

Extreme Hitze oder viel Regen sind deshalb schwierig, da die Erdbeeren schneller reif werden und kaputt gehen könnten. „Dadurch wachsen zu viele Erdbeeren auf einmal. Ein kontinuierliches Wachstum wäre in diesem Fall besser, denn dadurch würde die Saison auch länger gehen“, erklärt Weber, der mit seinen Erdbeerfeldern am Wochenende des 30. Mai in die Saison gestartet ist.

Erdbeerland Bartlbauer © Markus Traussnig

Auch wenn im Vorfeld teilweise Frost und Trockenheit die Bedingungen erschwerten, sind die Früchte reif. Im Bezirk Völkermarkt betreibt Weber, der auch Erdbeerfelder im Lavanttal hat, drei Erdbeerländer: in Völkermarkt, in Kühnsdorf und in St. Kanzian am Klopeiner See. Durch die Vielzahl an Standorten kann er auch unterschiedliche Bedingungen erkennen: „Manche Felder hatten mehr Wasser als andere, weil überall verschiedene Voraussetzungen bezüglich der Böden herrschen. Deshalb unterscheiden sie sich auch in der Größe, aber die Erdbeeren schmecken gut.“

Weitere zwei Wochen

Durch genau diese Wetterbedingungen vermutet er eine relativ kurze Saison. „Ich denke, dass wir in diesem Jahr noch zirka zwei Wochen geöffnet haben werden“, sagt Weber, der seine Erdbeeren in Strohkultur am Boden anbaut. Das Kilo für selbstgepflückte Erdbeeren kostet 4,40 Euro, ab acht Kilo reduziert sich der Preis pro Kilo auf 3,80 Euro. Vorgepflückte Früchte sind am Hofladen erhältlich. Die Erdbeerfelder haben täglich, auch sonn- und feiertags, von 8 bis 18 Uhr geöffnet, nur bei Schlechtwetter nicht.

Margit Holzer von den Erdbeeranlagen Holzer © Markus Traussnig

„Wir haben viele, wunderschöne Früchte. Wer jedoch Erdbeeren haben will, muss schnell sein“, sagt Margit Holzer von den Erdbeeranlagen Holzer. So wie bei allen anderen Feldern, ist hier jetzt Hochsaison. Was sie von den aktuellen Wetterbedingungen hält? „Natürlich hatten wir im Vorfeld viel Frost, keine Frage. Dennoch haben wir viele Früchte. Der Regen aktuell ist für uns okay, das passt schon.“

Die Erdbeeren bei Margit Holzer sind süß und groß © KK/Holzer

Auch wenn der Regen „okay“ ist, sollten sich Erdbeerliebhaber genau aus diesem Grund keine Zeit lassen. „Ich empfehle jedem, sich nicht zu viel Zeit zu lassen, wenn man aktuell gute Erdbeeren haben möchte“, betont Holzer, die auch drei Erdbeerfelder im Lavanttal betreibt. Startschuss für ihr Erdbeerfeld in Eberndorf/Dobrla vas, genauer gesagt in Mittlern, ist am Donnerstag, den 4. Juni. Der Preis für das Kilo beträgt 4,40 Euro, ab acht Kilo 3,80 Euro. Vorgepflückte Erdbeeren kosten 8,50 Euro pro Kilo; „wir bitten jedoch bei größeren Mengen um Vorbestellung“. Wenn es nicht aus Kübeln schüttet, haben ihre Erdbeerfelder täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.