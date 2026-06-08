„Meine Eltern hatten einen Einzelhandel in Finkenstein. Als die Gendarmen als Kunden zu uns kamen, habe ich als kleiner Bub immer zu ihnen aufgeschaut und mir gesagt: ‚Wenn ich groß bin, werde ich Gendarm oder Polizist‘“, erzählt Josef Samonig. Jetzt ist der 56-Jährige nicht nur Polizist, sondern Leiter der Flugeinsatzstelle Klagenfurt und damit Nachfolger von Ottmar Karner. „Die Flugeinsatzstelle Klagenfurt ist eine wesentliche Säule für die Gewährleistung der Sicherheit der Menschen in Kärnten und im gesamten Bundesgebiet“, sagt Samonig.

Samonig hat bisher 4600 Flugstunden absolviert. Nach Stationen in Wien und im gesamten Bundesgebiet wechselte er 2009 an den Klagenfurter Stützpunkt, wo er seit 2020 auch als stellvertretender Leiter fungierte und maßgeblich an der Modernisierung der Einsatzstelle samt Hubschrauberschule verantwortlich war. „Von 2013 bis 2020 habe ich zusätzlich über den Tellerrand hinausgeschaut und war als Rettungspilot beim RK1 der ARA-Flugrettung in Fresach tätig“, erzählt Samonig.

Waldbrandeinsatz im Lesachtal

In seiner langen Karriere hat er viel erlebt, so war er auch bei aufsehenerregenden Einsätzen zur Bekämpfung von Waldbränden dabei - etwa im Jahr 2022 in Nova Gorica (Slowenien) oder heuer im Lesachtal. Für einen spektakulären Einsatz im Jahr 2016 am Dachstein wurde Samonig sogar mit einer Lebensrettermedaille des Bundes (Medaille am Roten Bande) ausgezeichnet. Mit einem Hubschrauber, der nicht für Bergungen ausgerüstet war, transportierte er gemeinsam mit Pilot Klaus Jäger eine Ärztin ins Gelände, die einen abgestürzten Tschechen versorgte. Dann wurde der Hubschrauber umgebaut, um den Schwerverletzten aufnehmen zu können. Dieser überlebte schließlich dank den tollkühnen Rettern.

Flügelhornist

Samonig lebt in Klagenfurt in einer Lebensgemeinschaft, hat zwei Kinder, liebt Radfahren, Laufen, Skifahren, Skitourengehen und Reisen. Und die Musik: Seit 46 Jahren gibt der 56-Jährige als Flügelhornist bei der Trachtenkapelle Finkenstein den Ton an. Jetzt auch bei der Flugpolizei.