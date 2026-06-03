Die diesjährigen French Open sind auch weiterhin für handfeste Überraschungen gut. Aktuellstes Beispiel: Maja Chwalinska. Die Polin, die vor Beginn des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres wohl kaum jemand auf dem Zettel hatte, besiegte Potapowa-Bezwingerin Anna Kalinskaja 7:6, 6:3 und steht sensationell im Halbfinale. Für die 24-Jährige aus Dąbrowa Górnicza in Schlesien im Süden Polens ist es bereits der achte Sieg in Serie am Porte d’Auteuil, musste sich Chwalinska als Nummer 114 der Welt ja auch durch die Qualifikation kämpfen.

Mit dem Einzug ins Semifinale sollte sich für die Linkshänderin, die mit sieben Jahren mit dem Tennisspielen angefangen hat, zumindest vorerst ein großes Problem erledigt haben: die finanziellen Sorgen. Denn noch nach ihrem Sieg über Maria Sakkari in Runde drei hatte Chwalinska befürchtet, sich das Hotelzimmer in Paris nicht weiter leisten zu können. „Ich hoffe, dass ich genug Geld habe. Ich weiß, dass ich hier gut verdient habe, aber es kommt nicht sofort aufs Konto, wisst ihr? Lasst uns sehen, betet für mich“, hatte sie Richtung Publikum gesagt. Nun sind ihr zumindest 750.000 Euro sicher. Damit hat Chwalinska, die im Live-Ranking bereits auf Platz 30 liegt, ihr Karrierepreisgeld innerhalb von nur zwei Wochen mehr als verdoppelt. „Ich war definitiv nervös und gestresst. Ich habe versucht, mich auf meinen Job und mein Spiel zu konzentrieren. Ich bin glücklich, dass ich das geschafft habe“, sagte sie nach ihrem Sieg über Kalinskaja auf dem Court Philippe Chatrier.

Diana Shnaider bezwang sensationell Aryna Sabalenka © AFP/Thomas Samson

Apropos Überraschung: Im heutigen Halbfinale wartet auf Chwalinska, die im Laufe ihrer Karriere immer wieder von Depressionen zurückgeworfen wurde und deren Inspiration ihre Landsfrau Iga Swiatek ist, nicht wie erwartet mit Aryna Sabalenka die größtmögliche Hürde, die das Damen-Tennis derzeit zu bieten hat, sondern Diana Shnaider. Die Russin lag gegen die Weltranglistenerste aus Belarus zwar 3:6 und 3:5 zurück, machte dann aber zehn Games am Stück und gewann nach 2:12 Stunden.

Marta Kostjuk nach dem Sieg über Landsfrau Elina Switolina © IMAGO/Patrick Boren / Starface

Das zweite Halbfinale der Damen ist an Brisanz kaum zu überbieten. Die Russin Mirra Andrejewa trifft auf die Ukrainerin Marta Kostjuk. Für Kostjuk ist es das erste Grand-Slam-Halbfinale, als erste Ukrainerin schaffte sie es bei diesem Grand Slam unter die letzten Vier. Sie hatte nach ihrem Auftaktmatch öffentlich gemacht, dass 100 Meter von ihrem Elternhaus eine russische Rakete ein Gebäude zerstört habe. Auch den Viertelfinalsieg über Landsfrau Elina Switolina hatte sie den Menschen in ihrer kriegsgebeutelten Heimat gewidmet: „Wir hatten wieder eine sehr schwierige Nacht in der Ukraine, besonders in Kiew. So viele Menschen sind tot“, sagte die 23-Jährige mit Tränen in den Augen. Ein Sieg gegen die 19-jährige Andrejewa würde Kostjuk wohl immens viel bedeuten – auf den im Tennis eigentlich obligatorischen Handschlag am Netz nach dem Match wird sie aber auf jeden Fall verzichten.