Exakt 36.227 Frauen und Männer waren mit Ende Mai in der Steiermark als arbeitslos gemeldet. Im Bezirk Weiz waren es 1400 Personen. Der Arbeitsmarkt im Bezirk blieb damit fast unverändert – Ende Mai 2025 gab es um elf Arbeitslose weniger.

Der politische Bezirk Weiz ist in zwei Arbeitsmarktbezirke eingeteilt (Weiz und Gleisdorf). Im AMS-Bezirk Weiz betrug die Arbeitslosenquote Ende April 3,2 Prozent, in Gleisdorf 4,0 Prozent. Zum Vergleich: Steiermarkweit betrug die Quote 6,5 Prozent. Im industriell geprägten Bezirk Weiz gibt es somit im Schnitt weit weniger Arbeitslose als im Rest des Landes. 464 Frauen und Männer befanden sich in Schulungen.

187 der arbeitslosen Personen waren jünger als 25 Jahre, 517 älter als 50. 281 Frauen und Männer hatten keine österreichische Staatsbürgerschaft.

Aber wie viele Jobs waren Ende Mai frei? So gab es im gesamten Bezirk Weiz 1363 offene Stellen. Hinzu kamen 53 offene Lehrplätze.