Zu einer ganz besonderen Ausfahrt laden Uwe Pongratz und die Vespafreunde Sihler am Samstag, dem 13. Juni, im Bezirk Voitsberg. „Wir sind kein Verein, sondern einfach eine Gruppe von Vespabegeisterten Leuten. Unser Hauptquartier ist die Tankstelle Sihler in Köflach, deswegen nennen wir uns so“, erzählt der Unternehmer, der die Ausfahrt organisiert, lachend. Heuer findet bereits die sechste solche Ausfahrt statt, die sich zu einer großen Veranstaltung entwickelt hat. „Heuer werden rund 180 bis 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Vespas erwartet.“ Mit dabei sind legendäre Oldtimer der italienischen Kultmarke ebenso wie neuere Modelle. Pongratz selbst geht etwa mit einer Vespa 300 mit Baujahr 2020 auf die Strecke.

Uwe Pongratz, der Organisator der kultigen Vespa-Ausfahrt © Robert Cescutti

Start und Ziel der heurigen Strecke sind in der Arena im Lipizzanergestüt Piber. „Das empfinden wir als echtes Glück, Gestütsleiter Erwin Movia unterstützt uns da sehr, weil er den guten Zweck unterstützen will. Auch Linda Peißl und der Tourismusverband stehen voll hinter uns“, freut sich der Organisator. Denn es gibt keine Teilnahmegebühr oder ähnliches, sondern im Start-Ziel-Bereich wird eine Spendenbox aufgestellt, wo jeder Teilnehmer Geld einwerfen kann. „Natürlich freuen wir uns auch über Besucher und die können natürlich auch Spenden“, hofft Pongratz auf breite Unterstützung. In den vergangenen Jahren kamen so immer rund 2000 Euro und mehr zusammen. Heuer kommen die Spendeneinnahmen der Kinderklinik am LKH Graz zugute. „Das Geld werden wir dann persönlich auf unseren Vespas dorthinbringen und übergeben.“

Köflach – St. Martin – Geistthal – Piber

Treffpunkt ist am 13. Juni um 10 Uhr in der Arena beim Lipizzanergestüt Piber in Köflach, danach wird es eine kurze Begrüßung und eine Segnung der Fahrerinnen und Fahrer und ihrer Roller geben. Start ist um 10 Uhr, dann geht es durch Köflach, über die Gerstenberger Höhe nach St. Martin am Wöllmißberg, Voitsberg-Krems, Bernau und St. Bartholomä, ehe Landesrätin und Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig gemeinsam mit den örtlichen Vereinen in der Halle für Alle in Geistthal bei einer Pause für eine Stärkung sorgen. Danach geht es über Kainach und den Freisinggraben wieder zurück nach Piber. Zusammengestellt hat die Strecke Manfred Lang, der Navigator der Vespafreunde. „Die Zielankunft ist für 15 bis 15.30 Uhr geplant. Danach gibt es eine Verlosung. In der Arena ist auch der Food-Truck von Pipifein aufgebaut, wo man sich mit Speisen und Getränken stärken kann“, betont Pongratz.

Im Mittelpunkt stehen natürlich die italienischen Zweiräder © Robert Cescutti

Auch für die Sicherheit der Vespa-Besitzer ist gesorgt. Ein Sanitäter ist ebenso dabei wie rund 20 bis 25 Begleiter in den Begleitfahrzeugen. „Sie schauen, dass alles gut über die Bühne geht, haben für den Notfall Benzin dabei und helfen, wenn einmal ein Fahrzeug liegen bleiben sollte.“