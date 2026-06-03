Unter dem Motto „Dahoam“ lädt der ASK Voitsberg am kommenden Freitag, dem 5. Juni, zum letzten Spiel der Regionalliga-Saison im Münzer Bioindustrie Sportpark. Dort geht es ab 19 Uhr zum Abschluss des Spieljahres im Pack-Derby gegen die WAC Amateure. Wenngleich die Spieler rund um Kapitän Andreas Pfingstner und Goal-Getter Fabian Schubert sowie Trainer und Sportdirektor David Preiß wieder alles für drei Punkte geben werden, steht vor allem die Meisterfeier und das Bejubeln des Aufstiegs in die 2. Liga im Mittelpunkt.

Gleich zwei Meistertitel

Gefeiert wird aber schon zur Pause, wie Julia Meixner vom ASK verspricht: „Wir haben dank unserer Kampfmannschaft II einen weiteren Meistertitel eingefahren, deshalb gibt es schon in der Halbzeit eine erste kleine Meisterfeier.“ Die Mannschaft von Trainer Stephan Palla darf sich über den Aufstieg von 1. Klasse West in die Gebietsliga West, wo es etwa zum Derby gegen den FC Lankowitz kommen wird, freuen.

Trainer und Sportdirektor David Preiß (rechts) mit Präsident Michael Münzer © Richard Purgstaller

Die große Meisterfeier findet im Anschluss an das Spiel statt. „Dort gibt es dann die Übergabe des Meistertellers und der Medaillen“, erzählt Meixner. Danach wird gemeinsam gefeiert, für musikalische Unterhaltung wird ein DJ sorgen. Auf ein Feuerwerk wird heuer bewusst verzichtet, stattdessen steht die eigene Fußballjugend im Mittelpunkt. Jedes Getränk gibt es um 1 Euro, der gesamte Erlös kommt der ASK-Jugend zugute.

Erst die Feier, dann der Urlaub

Für die Spieler geht es nach der Feier direkt ab in den Urlaub, der Trainingsstart für die neue Saison ist am 24. Juni geplant. Mitfeiern wird wohl auch der langjährige Profifußballer Stefan Nutz, der unter anderem für Rapid, Ried und Altach in der Bundesliga aktiv war. Der Murtaler wurde als neuer Co-Trainer engagiert. „Wir freuen uns sehr, dass unser Trainerteam für die kommende Saison nun komplett ist. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Profifußball kann Stefan insbesondere unseren jungen Spielern wertvolle Impulse geben und sie in ihrer Entwicklung unterstützen“, betont Preiß.