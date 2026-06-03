Was gibt es Schöneres, als den Tag mit einem köstlichen Frühstück zu beginnen - am besten in guter Gesellschaft, in einem charmanten Frühstückslokal und zum attraktiven Vorteilspreis? Genau dafür gibt es wieder den Kleine Zeitung Frühstücksgenuss.

Starten Sie genussvoll in den Sommertag und entdecken Sie die große Frühstückvielfalt in der Steiermark, Kärnten und Osttirol zum halben Preis.

Ab sofort können Sie Kleine Zeitung Club-Gutscheine auch ganz bequem über Ihr Smartphone einlösen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zu Ihrem Gutschein. Bitte klicken Sie erst auf „Jetzt einlösen“, wenn Sie sich im Lokal befinden und die Ermäßigung nutzen möchten.