Wie erst jetzt öffentlich wurde, haben unbekannte Täter in Kindberg in der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag (27. auf 28. Mai) alle zwölf Skulpturen der Kopfallee mit Nazi- und SS-Symbolen und Schriftzeichen verunstaltet. „Besonders betroffen macht uns dieser Vorfall, da er nur einen Tag vor der Anbringung der Gedenktafeln für die Opfer des Nationalsozialismus in unmittelbarer Nähe erfolgte“, erklärt Bürgermeister Christian Sander.

Einweihung der Gedenktafel bei der Kapelle in der Schlossallee – in unmittelbarer Nähe der Kunstwerke © Markus Hackl

Die Gemeinde ließ die NS-Zeichen mittlerweile übermalen, die Suche nach potenziellen Tätern ist allerdings nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise erbeten

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kindberg unter Tel. 05 9133 6251 100 zu melden.

So sehen die aus Stahlblech gestalteten Kopfmonumente aus – die NS-Zeichen wurden mittlerweile wieder übermalt © Markus Hackl

Die Kopfallee hat der bereits verstorbene Künstler Franz Krammer im Jahr 2011 mit zwölf Kopfmonumenten aus Stahlblech gestaltet.