Herzkrankheiten wirken sich nicht nur körperlich aus, sondern können auch die Psyche erheblich belasten. Darauf weist die Stiftung Gesundheitswissen hin. Körperliche Symptome wie Brustschmerz und Atemnot seien oft auch mit Ängsten verknüpft. Nach einer Diagnose müssten sich viele Betroffene einer neuen Lebenssituation stellen, etwa wegen Einschränkungen im Alltag oder Beruf.

Das wiederum kann seelische Anpassungsprobleme zur Folge haben – im Extremfall können auch psychische Erkrankungen hinzukommen. Die Symptome können unterschiedlich sein. Sie können von anhaltenden Ängsten bis zu Vermeidung von Anstrengung aus Angst vor Beschwerden reichen. Auch Angst vor Nebenwirkungen der Medikamente bzw. wiederkehrende Sorgen aufgrund der Krankheit sind möglich, ebenso Konzentrations- und Schlafprobleme.

Die Verbindung zwischen Herz und Psyche

Generell ist die psychische Gesundheit eng mit der Herzgesundheit verbunden, so die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK). Eine Depression oder andere psychische Störungen gelten nicht nur als Risikofaktor für die Entstehung einer Herzerkrankung, sie können auch deren Verlauf negativ beeinflussen.

Diesen Belastungskreislauf zu durchbrechen, kann das Wohlbefinden und auch die Lebensqualität von Betroffenen steigern. Fachleute raten aus diesem Grund dazu, Ängste offen anzusprechen. Vor allem dann, wenn sich Sorgen oder Niedergeschlagenheit über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen bemerkbar machen. Erste Anlaufstelle ist zumeist der Hausarzt, die Hausärztin, oder der behandelnde Facharzt, die Fachärztin. Sie können bei Bedarf zu den richtigen Stellen weiter verweisen.

Was hilft, den Belastungskreislauf zu durchbrechen

Wichtig ist zudem, in Bewegung zu bleiben. Denn körperliche Aktivität wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus. Schon leichte, ärztlich abgestimmte Bewegung kann also helfen, Vertrauen in den eigenen Körper zurückzugewinnen, die Stimmung zu verbessern und Stress abzubauen.

Apropos Stress: Dieser beeinflusst das Herz-Kreislauf-System wie auch die Psyche. Entspannungstechniken wie Atemübungen, Meditation oder sanftes Yoga können helfen, den Körper zu beruhigen und Stress gezielt zu reduzieren. Um herauszufinden, was einem persönlich am besten hilft, rät die Deutsche Herzstiftung: ausprobieren.

Auch das Gefühl, nicht alleine zu sein, kann helfen. Austausch in Selbsthilfegruppen bietet zudem die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen. Gruppen in der Nähe findet man etwa über die Webseite des österreichischen Herzverbands.