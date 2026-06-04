Wenn am Vormittag die Schirme vor dem Stauderhaus aufgespannt werden, dauert es nicht lange, bis die ersten Gäste Platz nehmen. Ein Kaffee, ein Stück hausgemachte Zitronentarte – am Marktplatz von Ehrenhausen ist ein neuer Ort entstanden, an dem man gern ein bisschen länger bleibt. Dort, wo ein geschichtsträchtiges Haus auf neue Ideen wartete, haben Stephanie und Michael Mauser ihr Café Mauser eröffnet: mit Frühstück, Mehlspeisen, Eis, Kaffee, Wein und einer Greißlerei zum Gustieren.

Das Stauderhaus selbst bietet die passende Bühne dafür. Erste schriftliche Erwähnungen reichen bis 1447 zurück, das denkmalgeschützte Gebäude am Marktplatz wurde behutsam revitalisiert. Alte Mauern, Steinboden, Gewölbe, viel Holz und Atmosphäre.

Für Stephanie Mauser war genau das entscheidend. „Ich bin da reingegangen und habe gesagt: Wenn ein Café, dann da. Und sonst nirgends“, erzählt sie. Die Idee, etwas Eigenes zu machen, habe schon länger geschlummert. Ihr Mann Michael ergänzt schmunzelnd: „Sicherlich schon zwei, drei Jahre. Bei mir vielleicht schon länger.“ Beide kommen aus der Gastronomie und wollten kein beliebiges Lokal aufsperren, sondern eines, das zur Region passt – und zum Familienleben mit Tochter Marie.

„Sonntag ist unser Family-Tag, da haben wir geschlossen und am Montag auch. Das ist uns wichtig – Abendbar sind wir keine“, betonen beide. Für ein frühes After-Work-Achterl bleibt dennoch Platz. In der Greißlerei stehen Produkte von Wegbegleitern, Winzern und Produzenten aus der Umgebung. „Da geht es um Sichtbarkeit – und darum, dass man miteinander etwas bewegen kann.“

Diese Haltung passt zur neuen Stimmung im Ort. Denn nicht nur das Café Mauser bringt Leben zurück: Auch der Gasthof Zur Goldenen Krone hat wieder aufgesperrt. Bartholomäus Halbwirth führt ihn gemeinsam mit Partnerin Leonie Löffler und Seniorchef Josef weiter – in vierter Generation. Auch dort geht es nicht darum, alles neu zu erfinden, sondern weiterzuführen, was viele schätzen: ein steirisches Wirtshaus mit solider Küche und offenen Türen.

Leonie kommt aus der Gegend rund um Stuttgart, arbeitete früher in der Automobilindustrie – kennengelernt hat sie Bartholomäus in Vorarlberg auf Saison. „Wenn man es nicht probiert, weiß man nicht, wie es wird“, sagt sie. „Ich finde es wichtig, dass die österreichische Wirtshauskultur erhalten bleibt“, so Bartholomäus Halbwirth. Und: „Je mehr Leute vor einem Wirtshaus sitzen, desto mehr bleiben stehen und kommen dazu.“

Bartholomäus Halbwirth und Leonie Löffler führen den Gasthof Zur Goldenen Krone in Ehrenhausen weiter © KLZ / Brutmann

So sieht das auch Igor Kirbis vom Café Pizzeria Central. „Wenn mehr offen ist, haben wir alle mehr Leute. Die Leute haben eine Auswahl“, sagt er. Konkurrenz? Dieses Wort verwendet er nicht gern. „Wir sind Mitbewerber“, sagt Kirbis. Genau dieser Mitbewerb tue dem Ort gut: „Er motiviert, dass man selber besser wird.“

Igor Kirbis vom Central sieht die neuen Mitbewerber als Ansporn, selbst noch besser zu werden. Er serviert am Marktplatz unter anderem Eis, Pizza und Calamari © KLZ / Brutmann

Während viele Gemeinden um neue Gastronomiebetriebe ringen, bietet Ehrenhausen ein positives Gegenbild: Café Mauser, Café Pizzeria Central, Kirchenwirt, Goldener Löwe, Weinbank, Goldene Krone – und gleich ums Eck auch das Café „Hirsch“ bei der Weintracht, das griechische Restaurant „Giannis“ sowie „Ohne Tamtam“ am Murradweg.

Für Oliver Haring vom Kirchenwirt am Marktplatz könnte die Entwicklung kaum besser sein: „In jedem Haus soll was los sein – nichts ist schlimmer als leere Räume.“ Auch Christian Zach von der Weinbank freut sich über die Gastro-Nachbarn: Er habe für sein Team gleich Gutscheine fürs Café Mauser gekauft. Und zur Goldenen Krone sagt er: „Ein Segen für den Ort. Wichtig ist, dass die eigenen Leute auch dort essen gehen, wo sie selbst wirtschaften.“