Es geht um den 28. Mai, an dem die Austrian Airlines den Flug „OS111“ ab Wien ausfallen lassen mussten. „Weather en Route“, also schlechte Wetterbedingungen auf dem Routenverlauf wurden den gut 30 Passagieren sowie dem Flughafen Klagenfurt gemeldet. Ein Fluggast konnte im Nachgang aber keine Flugwettermeldung entlang der Route für den Großraum zwischen Schwechat und der Kärntner Landeshauptstadt finden.

Zudem fand der „Schwesterflug“ (OS119) nach Graz an dem Tag wie geplant statt. Jene, die nach Klagenfurt wollten, mussten allerdings im Bus die Heimreise antreten. Am 29. Mai fiel in Folge der Morgenflug nach Wien aus, weil die Maschine fehlte, die „OS112“ bedient.

Schlechtwetter in Italien

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung erklärt die Pressestelle der Austrian Airlines zu den Ausfällen: „Ursache dafür war eine witterungsbedingte Beeinträchtigung eines vorhergehenden Fluges von Mailand-Linate nach Wien, wodurch die für diese Rotation vorgesehene Crew nicht rechtzeitig nach Wien zurückkehren konnte.“ Kurzfristig sei keine Alternative zu finden gewesen.

Ob es dem Inlandsflug an Zuverlässigkeit fehlt, wollte die Kleine Zeitung vom Flughafen Klagenfurt wissen. Von „sehr hoher betrieblicher Zuverlässigkeit“ und seit Jahresbeginn „lediglich drei ausgefallenen Flügen aufgrund von operativen Herausforderungen“, ist die Rede.

Flugplanmäßig entfallen werden am Klagenfurter Airport die Night-Stops im Sommer 2026. Gleichzeitig wiederholt die AUA, dass durch das größere Flugzeug aus der Embraer-Flotte ein Fünftel mehr Sitzplätze angeboten werden als im Vorjahressommer.

Nicht immer braucht es einen Flug zum Drehkreuz Schwechat: Seit einem halben Jahr gibt es in Kooperation mit den ÖBB die „AIRail-Verbindung“ ab Klagenfurt durch den Koralmtunnel im 2-Stunden-Takt sieben Mal täglich vom Klagenfurter Hauptbahnhof zum Flughafen Wien und retour.