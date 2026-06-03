In einer Woche, am 11. Juni, geht bei Raiffeisen eine Ära zu Ende: Mehr als 16 Jahre war Gert Spanz Vorstandsdirektor der Raiffeisen Landesbank Kärnten (RLB), mit den Agenden für Risikosteuerung und Finanzen in zentraler Verantwortung. 28 Jahre arbeitete der Gnesauer bei der RLB, ein Abschied mit 60 Jahren sei bereits 2023 mit dem Aufsichtsrat vereinbart worden.

Als er 2010 in den Vorstand kam, war die Verunsicherung infolge der Finanzkrise auf dem Höhepunkt. „Seither hat sich das Risikobewusstsein stark verändert“, so Spanz. Mit verschärften Regularien, vor allem dank höherer Anforderungen an Eigenkapital und Liquidität, kehrte das Vertrauen zurück. Spanz ortet allerdings Fehlentwicklungen: In letzter Zeit häufen sich theoretische Richtlinien der Aufsichtsbehörden, bei denen der Nutzen nicht mehr erkennbar sei. „Da wäre mehr Augenmaß erforderlich.“

Zunehmende Komplexität der Regulatorik

Als er 1998 in die Bank einstieg, gab es 47 selbstständige Raiffeisenbanken in Kärnten, nun sind es 22, weitere Fusionen sind geplant. Die Zahl der Bankstellen sinkt stetig, aktuell sind es 112. „Wir sind immer noch sehr regional“, betont Spanz. Als wesentliche Gründe nennt er das veränderte Kundenverhalten sowie die zunehmende Komplexität der Regulatorik.

Aktuell größte Herausforderung seien die „Rahmenbedingungen für Immobilienprojekte“. Denn Immobilienverkäufe verlaufen schleppend, selbst exklusive Seeliegenschaften wechseln deutlich langsamer den Besitzer. Die Kreditnachfrage im privaten Wohnbau ziehe zwar an, bleibe aber dennoch „verhalten“. Daran werde sich wohl in den nächsten ein bis zwei Jahren nichts ändern.

Dass der öffentliche Dienst immer öfter als Wettbewerber zur Privatwirtschaft um Mitarbeiter buhlt, ist Spanz ein Dorn im Auge: „Es wäre wichtig, dass die Jobs in der freien Wirtschaft attraktiver sind als die sicheren Stellen im öffentlichen Dienst“, sagt er. „Sonst wird es kritisch für die volkswirtschaftliche Entwicklung.“ Auch vermutet er deutlich mehr Effizienzpotenzial durch KI im öffentlichen Dienst als die von der Kärntner Landesregierung angekündigten 300 Stellen bis 2031: „Das ist zu wenig ambitioniert.“

„Wir sehen uns selbst zu negativ“

Auch Raiffeisen setze auf Effizienz durch KI, mit automatisierten Analysesystemen für Bilanzauswertungen und den Ersatz repetitiver Tätigkeiten. Für Kärnten wünscht er sich ein selbstbewussteres Auftreten: „Wir sehen uns selbst zu negativ, das drückt auf die Stimmung.“

Als seine größten Meilensteine bezeichnet Spanz die über Jahre laufende Integration der RBB Klagenfurt, den Neubau der RLB-Zentrale sowie den Rückkauf der WHG-Anteile von der krisengeschüttelten BayWa. Letzteres sei für Kärnten generell „eine gute Nachricht“: Die Zeiten seien für die 56 WHG-Lagerhäuser in Kärnten und Tirol zwar herausfordernd, weitere „Optimierungen von Standorten“ würden folgen. Wo genau, lässt er offen: „Das wird laufend evaluiert.“ Er sieht aber auch „eine historische Chance“ für die WHG, die mit 40 Prozent Eigenkapital „sehr solide“ aufgestellt sei und in Slowenien und Italien Expansionspläne verfolge. Als Aufsichtsratschef der WHG scheidet Spanz am 23. Juni aus. Wer ihm dort nachfolgt, sei noch Gegenstand von Diskussionen.

„Das ist noch nicht spruchreif“

In der Position des dritten Vorstands der RLB – neben Manfred Wilhelmer und Georg Messner – rückt Uta Kogler-Maier nach. Spanz will sich vorerst auf seinen 80 Hektar großen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in Zedlitzdorf konzentrieren. Er verfolge auch weitere Pläne. Welche, verrät er nicht: „Das ist noch nicht spruchreif.“