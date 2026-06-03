Eis gehört zu den beliebtesten süßen Erfrischungen der Österreicherinnen und Österreicher. Falstaff wollte auch heuer wieder von seiner Community wissen, wo es aktuell das beste Eis, den freundlichsten Service und das schönste Sommerambiente gibt.

Von traditionsreichen Familienbetrieben bis hin zu modernen Gelaterien geht die Bandbreite in Österreich, entsprechend hoch war das Interesse am Falstaff Eissalon-Voting. Aus Tausenden Einreichungen wurden die meistgenannten Betriebe ermittelt, welche im anschließenden Voting um die Stimmen der Falstaff-Community warben.

Auch heuer sind auf den Spitzenplätzen wieder bekannte Namen zu finden: I n Kärnten konnten sich die Vorjahressieger wieder gegen die Konkurrenz durchsetzen. Und damit ging wie bereits 2024 und 2025 der Sieg des beliebtesten Eissalons nach Klagenfurt, nämlich an „Zia Emma Gelateria Artigianale“

Platz 6 für Althofen

Ebenso erfreulich, dass auch ein St. Veiter und ein Feldkirchner Betrieb unter den besten zehn Salons in Kärnten zählen. Platz 6 ging an Gelatissimo in Althofen. Der Eissalon in der Kreuzstraße 13 hat bereits Ende Februar sein Geschäft aufgesperrt. So bietet der gebürtige Portugiese Antonio Abrantes mit seinem Team täglich 24 (von 120) verschiedene Eissorten an. Für eine Kugel Eis zahlt man in Althofen 1,90 Euro.

Platz 10 kommt aus Ossiach

Platz 10 erreichte das Café Candis in Ossiach. Der Betrieb wird von der Familie Krall geführt. Mutter Evelyn, Vater Franz und Juniorchef Manuel kümmern sich um die Sorten, die Produktion und auch um den Verkauf. 16 Sorten werden angeboten. Für eine Kugel Eis zahlt man im Café Candis zwischen zwei und 2,20 Euro.