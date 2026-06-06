„House Arrest“ ist eine echte Erfolgsgeschichte: Ende Mai 2025 feierte das neue Party-Format am Gröndahlhaus in Rachau Premiere. Die Idee? Eine Party mit Live-House-Musik, ab 18 Jahren, mit limitiertem Zugang und ausschließlichem Vorverkauf – und das an ganz besonderen Orten. Dahinter steht der Spielberger Veranstalter und DJ Niklas Steiner, besser bekannt als „Lost Taste“. „Wir hatten bisher vier Ausgaben von House Arrest, und alle waren ausverkauft“, erzählt der Murtaler. Als Mitveranstalter steht ihm mittlerweile Fatlum Kabashaj von „KoKa Creative Studio“ zur Seite.

Veranstalter-Duo: Niklas Steiner und Fatlum Kabashaj © Kk

Feiern mit Blick auf die Rennstrecke

Die Jubiläumsausgabe gastiert nun am 20. Juni am Schönberghof Spielberg: Wo eine Woche später exklusive Gäste die Formel 1 verfolgen, verwandelt „House Arrest“ die Terrasse mit Blick auf die Rennstrecke in eine Party-Location. Gefeiert wird von 16 bis 22 Uhr, exakt 250 Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. „Die Idee zu House Arrest ist schon vor zwei Jahren entstanden. Schon damals hatte ich den Schönberghof im Blick“, erzählt Niklas Steiner. Durch den umfangreichen Ausbau des Hotels war ein früherer Termin nicht möglich, das wird nun nachgeholt.

Schon bei der Eröffnung des Schönberghofes legte Niklas Steiner als DJ auf © KLZ / Sarah Ruckhofer

Spende an das Tierheim

Mit „House Arrest“ am bekannten Schönberghof und der Nähe zum Red Bull Ring wollen die Veranstalter auch Gäste außerhalb der Steiermark ansprechen. Gefeiert wird auf der abgesperrten Terrasse, für die DJ-Musik sorgt Schwarzgold aus Salzburg. Wer mitfeiern will, sollte schnell sein: Die „Early Bird-Tickets“ waren nach knapp fünf Stunden ausverkauft, aktuell läuft die zweite Ticketphase (Preis: 16,50 Euro), auch hier neigt sich das Kontingent dem Ende zu.

Mit dem Kauf der Tickets unterstützen die Partygäste zugleich die gute Sache: Ein Euro pro verkauftem Ticket geht an das Tierheim Murtal in Kobenz.