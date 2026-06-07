Vorab: Fußballromantiker werden mit folgenden Zeilen fremdeln. Drehen sie sich doch vor allem um die immer stärker ausgeprägten und weit verzweigten ökonomischen Aspekte des runden Leders. Man kann diese naturgemäß befürworten oder verfluchen – zu leugnen sind sie längst nicht mehr.

Beginnen möchten wir diese Reise in einem heimischen Supermarkt. Schon im Eingangsbereich türmen sich dort zurzeit die Chips-Packerl im XXL-Format, im Kühlregal sind Käsestücke in mehr oder weniger eleganten Fußball-Papierln gehüllt, in der Back-Abteilung findet sich der Laugenfußball, zwei Regale weiter werden Fußballnudeln angepriesen und im Kassenbereich eines Diskonters findet sich gar das ÖFB-Team im Playmobil-Format. Die Getränke- und die Grillbereiche sind ebenfalls schon in „WM-Form“. Ja, in den meisten Supermärkten ist der Ankick zur nahenden Fußball-WM bereits erfolgt. Das Dreigestirn aus Lebensmittel-, Elektro- und Sporthandel zählt im Handel seit jeher zu den Profiteuren derartiger Groß-Events.

Österreichs Handel rechnet mit 200 Millionen Euro Zusatzumsatz

Das zeigt sich auch im aktuellen Consumer-Check von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbands. Trotz Zeitverschiebung und teils nächtlicher bzw. frühmorgendlicher Anstoßzeiten planen 53 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher, Spiele zu verfolgen. Und: „Fast ein Drittel der Bevölkerung, konkret 32 Prozent, gibt an, rund um das Turnier zusätzliche Ausgaben zu tätigen. Österreichs Handel rechnet auf dieser Basis mit zusätzlichen Umsätzen von 200 Millionen Euro. „Die Fußball-WM ist mehr als ein Sportereignis. Sie sorgt für zusätzliche Nachfrage im Handel und schafft gemeinsame Erlebnisse mit Familie und Freunden“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, auf Basis der Konsumerhebungen im Vorfeld der WM. Der größte Teil der zusätzlichen Ausgaben entfalle demnach mit 21 Prozent auf Lebensmittel, Snacks und Getränke. Weitere 13 Prozent investieren rund um die WM in Grillen, Garten und Outdoor-Aktivitäten, etwa im Bau-, Garten- oder Möbelfachhandel. Dahinter folgen u. a. Sportausrüstung sowie TV- oder Heimkino-Equipment.



Die stark steigende Nachfrage nach Fanartikeln, Fußball-Ausrüstung oder Trikots macht auch vor Rot-Weiß-Rot nicht Halt. Im ÖFB-Shop, abgewickelt von Intersport, sieht Intersport-Austria-Chef Franz Knoll ein „hohes dreistelliges Wachstum“, im gesamten Unternehmen liegt das Plus im WM-Kalenderjahr immerhin bei 6,5 Prozent.

„Pragmatisierte Profiteure“

Zwischen Münzwurf und Scheinwerfer – numerisch spielt das Dreiländer-Turnier schon jetzt in einer eigenen Liga: 48 Teams, 104 Spiele und 16 Städte als Gastgeber sollen 6,5 Millionen Menschen in die Stadien locken. Allesamt bis dato unerreichte Dimensionen. Einer der großen „pragmatisierten Profiteure“ sitzt in Zürich. Als privater Verein nach Schweizer Recht konstituiert: die FIFA. Mehrmals hob der Weltverband die Umsatzprognose in den letzten Jahren an, zuletzt gingen FIFA-Präsident Gianni Infantino & Co davon aus, dass die Organisation im aktuellen Vierjahreszyklus mit der Weltmeisterschaft als Höhepunkt 13 Milliarden US-Dollar einnehmen wird. Neun Milliarden sollen alleine in diesem Jahr anfallen. Zum Vergleich: die Olympischen Spiele 2024 in Paris brachten dem Veranstalter Einnahmen in Höhe von 4,48 Milliarden Euro. Spricht Infantino also von der „großartigsten Veranstaltung, die die Menschheit je gesehen hat“, darf man getrost gewisse Egozentrik attestieren.

Als Goldgrube für den Verband dienen Medienrechte, Sponsoring, Lizenzierung und Ticketing. Die Steigerungen in letzterer Kategorie sind seit Jahren besonders heiß umstritten, heuer umso mehr. Übrigens: Bei der allerersten Fußball-WM, die 1930 in Uruguay über die Bühne ging, kosteten Tickets umgerechnet zwischen 50 Cent und zwei US-Dollar. Was heutigen Preisen zwischen zehn und 40 Dollar entsprechen würde.

Wie der Fußball in Österreich wirtschaftlich wirkt

Dass Fußball auch in Österreich gesellschaftliche und wirtschaftliche Effekte erzeugt, ist kein Geheimnis. Die Auswirkungen in Zahlen zu fassen, ist indes nicht ganz einfach. Eine fundierte Annäherung ermöglicht jedenfalls die Studie „Der Social Return on Investment des Fußballs“, die im Auftrag des ÖFB erstellt und heuer präsentiert wurde.

Dort berechnete etwa die Klagenfurter Unternehmerin und Studienautorin Anna Kleissner (Econmove GmbH), dass alleine in Österreich 588 Millionen Euro – oder 0,13 Prozent – der heimischen Wirtschaftsleistung direkt am Fußball hingen. Dieser ist, so steht es in der Studie, demnach „wirtschaftlich gleich relevant wie das Spiel-, Wett- und Lotteriewesen, die Herstellung medizinischer Apparate oder alle Reisebüros und -veranstalter“.

21.400 Arbeitsplätze würden durch den Fußball „entlang der gesamten Wertschöpfungskette“ gesichert. Die mit dem Fußball verbundenen Steuern und Abgaben belaufen sich laut der Studie alleine in Österreich auf 376,6 Millionen Euro.

„Diese Studie macht deutlich, dass der Fußball ein zentraler gesellschaftlicher und ökonomischer Faktor ist“, lässt ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll wissen. „Wo Fußball gespielt wird, entsteht Gemeinschaft – und es bräuchte alternativ Maßnahmen in Milliardenhöhe, um denselben Effekt zu generieren“, ergänzt Anna Kleissner.