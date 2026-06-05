Das österreichische Fußballnationalteam ist bereits in die USA geflogen, um sich auf den großen Einsatz vorzubereiten. Fritz Grampelhuber ist der offizielle Koch der Fußballer und hat sich schon im Vorfeld mit seinem Bruder Tamino in den USA kulinarisch auf den WM-Einsatz vorbereitet. „Fritz in Amerika! Der Teamkoch auf WM-Mission“ ist ein Road-Trip von Santa Barbara bis San Francisco. Der erste Teil wird am Freitag, 5. Juni, der zweite Teil am 12. Juni ausgestrahlt (jeweils 20.15 Uhr).

„I will bring the Topfen from Austria“

Die Bad Goisener Fritz und Tamino Grampelhuber machen sich dabei bei Roberto Riveros Leyton, Küchenchef des Ritz Carlton in Santa Barbara, vorstellig. In dem Luxushotel wird auch das ÖFB-Team sein Base-Camp haben: „Wir möchten die österreichische Küche einbinden“, sagt Fritz Grampelhuber. Gemeinsam mit Leyton gehen sie durch, was das Nationalteam so alles brauchen könnte. Bei Topfen und Fleckerln reißt der Küchenchef ein Auge: „Gefüllte Topfenpalatschinken. I will bring the Topfen from Austria.“ Die Fleckerln übrigens auch. Und faschierte Laibchen mit Püree, die werden nach einem Rezept von Marko Arnautovićs Mama gekocht.

Roadtrip durch die USA

Die Grampelhubers, die in Bad Goisern beim Steegwirt Haubenküche servieren, schauten sich auf ihrem Roadtrip durch die USA aber nicht nur kulinarisch um; auch die Hygiene war ein Thema: „Das ist das Wichtigste. Stell dir vor, da passiert was.“ Auf ihrer Reise durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten wollten sie ein Gefühl für Land und Leute bekommen. In San Francisco staunten die beiden nicht schlecht, als ein autonomes Taxi stehen blieb, in das man einfach einsteigen konnte. Die Dokumentation ist konventionell gestrickt und birgt keine Überraschungen. Aber zumindest bieten die Grampelhubers auch jenen Kurzweiliges, die sich nicht für Fußball interessieren.

Das Land der Millionen Einflüsse

Man sieht bei diesem Küchen-Trip ganz gut: Amerika ist das Land der Millionen Einflüsse. Als die beiden sich mit Hannah Cheah treffen, Miss San Francisco Chinatown, sind sie nicht erfreut, als sie ein „Hundertjähriges Ei“ und Hühnerfüße essen. Appetit kommt hier nicht auf, und Haubenkoch Fritz Grampelhuber hat große Mühe, einen Bissen hinunterzuwürgen. Das wird definitiv nicht auf der Speisekarte der Nationalelf stehen. Die beiden lassen sich auch zeigen, wie man Dumplings formt und erklären wie man in „Kärnten krandelt“.

Mexikanische Küche

Auch mexikanische Küche steht auf dem Programm, dafür schauen sich die beiden in der Küche von Bricia Lopez um, die in ihrem Restaurant „Guelaguetza“ in Los Angeles die beste „Oaxacanische Küche“ der USA anbieten soll. Eines durfte auch nicht fehlen: Der Besuch einer Manufaktur für Glückskekse. Die beiden Spitzenköche formten personalisierte Glückskekse mit Sprüchen, die den Fußballern Mut machen sollen: „Die Welt wird staunen, wenn Rot-Weiß-Rot Geschichte schreibt.“