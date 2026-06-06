Vier Kleinparteien oder neue Listen sind es, die heuer am 28. Juni in Graz um Stimmen werben: Neben den sieben, die aktuell im Gemeinderat vertreten sind, treten das „Demokratische Bündnis Österreich“ (DBÖ), die „Liste Gaza – Stimmen für globale Gerechtigkeit“, „Piratenpartei Graz – jung, progressiv, besser für Graz“ und „MFG – Österreich Menschen-Freiheit-Grundrecht“ an.

Spitzenkandidat der MFG ist Andreas Winkler. Der 36-jährige gebürtige Kuchler (Bezirk Salzburg-Land) arbeitet bei der Firma Knapp IT-Solution in der Lager-Logistik und -Automatisierung und ist erst seit 2022 politisch aktiv. „Bis dahin war ich einer der vielen Leute, die halt das kleinste Übel gewählt haben“, erzählt er. Dann dockte er bei der MFG an – jener Partei, die sich 2021 im Zuge der Covid-Proteste gegründet hat: „Ich hatte grundsätzlich kein Problem mit den Schutzmaßnahmen und wollte meine Ruhe haben – doch dann fühlte ich mich wie viele andere persönlich angegriffen“, erzählt er. Er beschloss, politisch tätig zu werden – „denn wenn ich es nicht tue, wer dann?“ So fand er unter vielen Bürgerbewegungen die MFG, war im Frühjahr 2022 bei einem Kennenlern-Treffen dabei, „und dann ist es losgegangen“, wie er schildert.

MFG holte bei der Landtagswahl 2024 steiermarkweit 0,8 Prozent

In Graz tritt die MFG zum ersten Mal an. Nachdem man bei der Landtagswahl 2024 steiermarkweit nur 0,8 Prozent der Stimmen und sogar nur 0,2 Prozent in Graz erreichte, ist Winkler zuversichtlich, dass jetzt etwas mehr herausschaut: „Vor zwei Jahren haben wir bei unserem Infostand auch oft negative Rückmeldungen bekommen, wurden sogar beschimpft – das ist jetzt sehr anders.“ Die vielen Gespräche mit Menschen auf der Straße hätten ihm auch die Augen dafür geöffnet, warum die Wahlbeteiligung so gering ist: „Das spiegelt sich auf der Straße wider.“ Die Leute seien frustriert und enttäuscht, viele wären der Meinung, dass Stimmen für Kleinparteien verlorene Stimmen wären. „Man muss es den Menschen bewusst machen, dass sie nie das bekommen, was sie wirklich wollen, wenn sie nur das Zweitbeste wählen – und es wird sich auch nichts ändern“, so Winkler.

Unabhängigkeit

Für den Wahlkampf hat Winkler, hinter dem Daniela Dallago auf Platz 2 kandidiert, ein Budget im „kleinen vierstelligen“ Bereich zur Verfügung. Finanziert wird es aus Mitgliedsbeiträgen und kleinen Spenden. Großspenden lehne man ab, „da sie zu Abhängigkeiten führen“, erklärt Winkler: „Es ist traurig, aber in der politischen Landschaft kann man ohne ein paar Millionen Euro kaum etwas verändern oder bewirken, um präsent genug zu sein.“

Und wenn es ihm gelingt, in den Gemeinderat einzuziehen? Wichtig sind ihm Themen wie Vandalismus, den man konsequenter bekämpfen müsse: „Ich würde mich sogar persönlich an Reinigungsaktionen beteiligen.“ Was den Leerstand, etwa in der Annenstraße, angeht, würde er gerne Initiativen setzen, die leeren Auslagen attraktiv zu gestalten. Er möchte sich für attraktive Park-and-Ride-Plätze an den Stadträndern einsetzen und in der Innenstadt Handwerkern und Dienstleistern das Parken erleichtern. In der Gesundheitspolitik geht es ihm vor allem um Prävention statt Symptombekämpfung. Eine sachpolitische Zusammenarbeit sei grundsätzlich mit allen Parteien denkbar – „je nach Thema”.