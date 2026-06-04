Weg von der Stadt, weg vom Beton, hinunter an die Gail. Razvan Ban, seit elf Jahren Inhaber der Villacher Kaffeerösterei La Mattina in der Nikolaigasse, testet derzeit ein ungewöhnliches Projekt. Im eigenen Garten am Uferweg, direkt beim Alpe-Adria-Radweg nahe der Infineon, möchte er künftig Radfahrerinnen und Radfahrern Kaffeespezialitäten aus eigener Röstung anbieten.

Der Test verlief für den Betreiber positiv. Er hofft auf Kunden, die im Sommer aufgrund der Hitze in der Stadt fehlen © KK/Privat

Ein Kaffee im eigenen Garten

„Ich wohne dort und bin selbst gerne mit dem Rad unterwegs. Da kam mir die Idee. Wenn wir es hier schon so schön haben, warum bieten wir den vorbeifahrenden Radfahrern nicht eine gute Pause an?“, sagt Ban. Er möchte mit einem von den zwei Kaffeemobilen, mit denen er sonst auf Veranstaltungen unterwegs ist, die vorbeifahrenden Gäste für seine Kaffeespezialitäten begeistern und hat selbst Hand angelegt bei den Sitzmöglichkeiten.

Noch ist das Vorhaben eine Testphase. Die Genehmigung für eine zweite Betriebsstätte ist beantragt, bis dahin schenkte Ban kostenlos Kaffee aus. An neugierige Nachbarn ebenso wie an eine Gruppe Radfahrer aus Deutschland, die am vergangenen Wochenende auf dem Weg von München nach Triest war. „Sie waren noch nie in Villach und sind durch den Kaffee auf uns aufmerksam geworden. Genau das ist die Idee“, sagt Ban.

Razvan Ban betreibt seit elf Jahren die La Mattina Kaffeerösterei und testet im eigenen Garten einen Kaffee-Rastplatz © KK/Montage Privat

Mitarbeiter sollen dadurch im Sommer gehalten werden

Auch wirtschaftlich soll der Standort Sinn machen. Im Sommer ist im Stammcafé hitzebedingt weniger los. Mit dem Platz am Radweg will Ban die Kunden dort abholen, wo sie unterwegs sind und zugleich Mitarbeiter im Team halten. „Wenn im Café weniger los ist, können wir uns aufteilen. So schaffen wir zusätzliche Arbeit und verlieren niemanden.“

Ein weiterer Gedanke des Unternehmers: Vielleicht bestellen manche Gäste nach der Heimreise in unserem Online-Shop Bohnen aus Villach. Das Stammcafé samt Rösterei feierte übrigens erst vor einem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.