Eigentlich ist sie in der Möbelbranche zu Hause. Christine Singer betreibt ein Einrichtungshaus sowie einen Homestyling-Shop im Supernova-Einkaufszentrum in Villach. Nun erweitert die Villacher Unternehmerin ihr Angebot um ein weiteres Standbein. Ab sofort gibt es vor ihren beiden Geschäften das Café „Tavolino“, zu Deutsch: kleines Tischchen.

Gleich vor den beiden Geschäften hat Inhaberin Christine Singer ein Café eröffnet, mit Platz für rund 35 Gäste © KLZ/Klaus Steiner

Am 1. Juni eröffnete Singer die neue Einkehr. Der Bereich vor den Verkaufsflächen wurde zu einem Treffpunkt mit rund 35 Sitzplätzen umgestaltet. Angeboten werden Kaffeespezialitäten, alkoholische und regionale antialkoholische Getränke, kleine Snacks sowie Eis aus Italien. Kundinnen und Kunden sollen sich beim Einkaufen stärken oder sich auf einen Aperol, einen Kaffee oder einen Affogato treffen können. Das Angebot runden italienische Snacks wie Panini und Ciabatte sowie Croissants ab.

Im Geschäft werden die Getränke zubereitet © KLZ/Klaus Steiner

Ein großer Umbau war nicht notwendig. Im Möbelhaus Singer gab es bereits eine Bar, von der aus Kundinnen und Kunden schon bisher während der Beratung mit Kaffee versorgt wurden. „Es kommt jetzt noch eine Schiebetür dazu, damit sich der Weg für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkürzt“, erklärt die Unternehmerin.

Vorerst betreut das bestehende Team das Café mit. Wird das Angebot gut angenommen, sollen im Herbst zusätzliche Mitarbeitende eingestellt werden. Geöffnet ist das „Tavolino“ von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 17 Uhr.