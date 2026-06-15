Eines fällt im Gespräch mit dem 22-jährigen Ensar Kücükyasar sofort auf: den Ehrgeiz. „Wenn man in etwas 100 Prozent Kraft reinsteckt, wird man damit Erfolg haben – egal, wie viele Leute dir diesen Traum ausreden wollen“, sagt er. Kücükyasar kommt aus Graz und hat seinen Traum zum Beruf gemacht: Er spielt hauptberuflich Videospiele. Genauer gesagt verdient er mit Videos auf Twitch, Instagram, TikTok und YouTube sein Geld.

Seine Videos drehen sich um die Videospiel-Reihe EA Sports FC (früher FIFA) und um den heimischen Fußball. Damit erreicht er auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen Tausende User und gehört zu den größten „Fifa-Influencern“ aus Österreich. Auf YouTube verzeichnet er 75.000 Abonnenten, auf Twitch 35.000, auf TikTok 55.000. Seit zwei Jahren macht er den Job als Content Creator Vollzeit.

„Oft nur vier Stunden geschlafen“

Wie bei vielen Influencern musste er sich eine Follower-Basis aufbauen. Er startete mit 15 Jahren mit Inhalten in den sozialen Medien. Sein Ziel war es schon damals, Social Media als Job auszuüben. Der Weg dorthin war zwischenzeitlich sehr intensiv. Er arbeitete später nämlich Vollzeit im Lokal seines Vaters in Premstätten. „Ich habe um 8 Uhr angefangen und war bis 22 Uhr im Lokal. Ich habe oft nur vier Stunden geschlafen“, sagt der 22-jährige Ensar. Nach der Arbeit ging es ans Videos drehen und Livestreams produzieren. Der Grazer hatte Phasen, in denen er im Monat 300 Stunden (hochgerechnet ca. 10 Stunden pro Tag) live „auf Sendung war“.

Dieser Druck, dauerhaft aktiv zu sein und gleichzeitig gute Zahlen liefern zu müssen, nagte zwischenzeitlich an ihm. „Man hat auf Social Media keine Sicherheit. Ich hatte Phasen, wo ich gemerkt habe, dass ich mit dem Druck nicht klarkomme. Aber wenn das mein Ziel und mein Traum ist, muss ich weiter dranbleiben“, sagt er. Früher hat er sich niedrige Aufrufzahlen seiner Videos sehr zu Herzen genommen, sich dauerhaft mit anderen Influencern verglichen. „Das macht dich irgendwann kaputt“, sagt Kücükyasar, der mit Sport einen guten Ausgleich zu seinem Job gefunden hat. Zusätzlich hilft der 22-Jährige weiterhin regelmäßig im Lokal seines Vaters aus.

„Du bist aus Österreich? Schwierig...“

Neben den negativen gibt es auch viele positive Aspekte in seinem Job. Ein besonderes Erlebnis sei für ihn der Besuch eines Spiels des FC Barcelona gewesen, das er im Zuge einer Kooperation erleben durfte. „Solche Dinge zeigen mir dann immer, dass man an seinen Träumen festhalten soll“, sagt der langjährige Barcelona-Fan.

Ein konkretes Ziel für die nächsten Jahre will er sich nicht setzen. „Ich möchte einfach weiterhin viele Leute erreichen und Österreich im Content-Bereich hervorheben“, sagt er. Was meint er damit? Als er seine ersten Kontakte zu deutschen Influencern aufbaute, hieß es oft: „Du bist aus Österreich? Schwierig, du musst nach Deutschland kommen.“ Für den 22-Jährigen war das ein Triggerpunkt.

Anerkennung als Erfolg

„Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Wieso soll ich für den Beruf nach Deutschland gehen, wenn meine Inhalte dort nicht authentisch wären?“, sagt der Fan des SK Sturm Graz. Es ist in Österreich anspruchsvoller, mit Social-Media-Inhalten Geld zu verdienen. Einerseits gibt es in Österreich kein TikTok-Partner-Programm, bei dem man durch die Videoaufrufe, die man auf TikTok erzielt, von TikTok selbst Geld bekommt. Andererseits würden Unternehmen in Deutschland stärker auf Influencer-Kooperationen setzen als in Österreich, meint Ensar.

Der 22-Jährige möchte zeigen, dass man auch in Österreich erfolgreich mit Social Media sein kann. Diesen Erfolg spürt er, wenn er durch seine Heimatstadt geht. „Ich finde es mega cool, wenn Leute mich erkennen. Es ist ein sehr erfüllendes Gefühl, wenn Kinder zu mir kommen und sagen: ‚Ich feiere deine Videos, mach weiter so.‘ Das zeigt mir, dass es sich gelohnt hat, an meinem Traum festzuhalten“, sagt er. Obwohl er anfangs mit seinem Ziel belächelt wurde, fühlt er sich jetzt in seinem Beruf angekommen. „Leute gratulieren dir erst, wenn du Erfolg hast. Man muss einfach an sich glauben, dann schafft man alles“, ist sich der 22-Jährige sicher.