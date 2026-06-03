Auf 35 Quadratmetern findet man im Mini-Markt „la bottega“ im Spittaler Stadtparkcenter ein vielfältiges Angebot an italienischen und heimischen Spezialitäten. In den Holz-Regalen werden Lebensmittel wie Nudeln, Aufstriche, Anti Pasti, Risotto oder Schokolade präsentiert. Bei den Kunden ebenso beliebt sind die kreativen Geschenkartikel, Öle, Balsamico-Essig in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie hochprozentige Produkte wie Grappa, Gin oder Whiskey.

Mit 30. Juni, dem letzten Öffnungstag von „la bottega“, übersiedelt das gesamte Sortiment in das Hauptgeschäft von Rudolf Brandner – die Obst- und Gemüsewelt in der Bahnhofstraße. Es folgt eine kurze Umbauphase. Offiziell eröffnet wird schließlich im Laufe des Sommers, wie Brandner verrät: „Alles, was wir in ‚la bottega‘ angeboten haben, gibt es in der Obst- und Gemüsewelt bereits. Am Sortiment verändert sich also nichts. Ergänzt wird es künftig von unserem hochwertigen Alkohol.“

Im Sommer wird eröffnet

Die Übersiedelung hat wirtschaftliche Gründe – laut Brandner würde es zum jetzigen Zeitpunkt Sinn machen, beide Geschäfte zu „fusionieren“ und mit gebündelten Kräften im Hauptgeschäft weiterzumachen. Der offizielle Eröffnungstermin wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.