Hyper, Hyper! Lange wurde es angekündigt, heute geht das erste Konzert des neuen Schladminger „Summer-Openings“ über die Bühne. Bis einschließlich Sonntag werden im Planai-Stadion jeden Abend Stars aus ganz unterschiedlichen Musikgenres auftreten. (Mehr dazu hier).

Für den knalligen Auftakt wurde die deutsche 90er-Jahre-Kultband Scooter engagiert, die für ihre Live-Shows mit Pyrotechnik, wummernden Bässen und Stadion-Techno rund um Frontmann H.P. Baxxter bekannt ist. In einem Interview sagte Baxxter darüber, was ein richtig gutes Konzert ausmacht: „Wir werden ja immer skeptisch, sobald nicht wirklich alle Arme in der Luft sind.“ Richtig ist es nur, wenn „alle ausrasten“. Das Motto für den Abend ist also vorprogrammiert. In Schladming im Gepäck sind natürlich ihre größten Hits wie „Hyper Hyper“, „How Much Is The Fish?“ und „Maria (I Like It Loud)“ sowie auch das neuere „God Save The Rave“.

Gerechnet wird mit rund 7700 Fans, der für den Tag angesagte Regen sollte laut Prognosen bis in die Abendstunden abgeklungen sein. Alles zu Parken und Anreise gibt es hier.