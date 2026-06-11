Der Spiegelsee auf der Reiteralm zählt zu den bekanntesten Wanderzielen in der Region Schladming-Dachstein. An windstillen Tagen – und nur dann – wird der mittlere der insgesamt fünf Gasselseen zum Naturphänomen. Auf der glatten Wasseroberfläche zeigt sich das majestätische Dreigestirn des Dachsteins als gespiegelte Wirklichkeit.

Das begehrte Fotomotiv lockt im Sommer zahlreiche Wanderer auf die Reiteralm. Wer es lieber ruhiger hat, nützt die schönen Frühlingstage für einen Besuch. Vorsicht, trotz der hohen Temperaturen liegt teilweise noch Schnee in den schattigen Mulden. Hohe Schuhe und Stöcke sind gerade in der Übergangszeit sehr hilfreich.

Über den Spiegelsee auf die Gasselhöhe

Die Anreise zur Reiteralm erfolgt am besten mit der Gondelbahn Preunegg-Jet. Alternativ kann man aber auch die gebührenpflichtige Mautstraße nehmen. Oben angekommen, geht es am großen Speichersee vorbei in Richtung Spiegelsee. Ein breiter Weg führt leicht ansteigend in rund 45 Minuten an sein Ufer.

Nach der hoffentlich windstillen Fotopause geht es auf einem schmalen Fußweg weiter in südlicher Richtung hinauf zum oberen Gasselsee. Kurz vor diesem schwenkt der Felssteig nach rechts und führt uns hinauf zum Reiteralm-Höhenweg. Oben am Bergkamm können wir links das Rippetegg mitnehmen, für den Aufstieg sollte man etwa 30 Minuten extra Zeit einplanen. Danach geht es in nördlicher Richtung zum Gipfelkreuz auf der Gasselhöhe. Hier verlassen wir den aussichtsreichen Höhenweg und steigen ab zum Ausgangspunkt unserer Rundtour.