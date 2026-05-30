Im Stile einer Halftime-Show, die man vor allem vom Super Bowl kennt, trat die US-amerikanische Band „The Killers“ vor dem Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal in Budapest auf. Wenige Minuten vor Anpfiff heizten die Musiker ein und sorgten für gute Stimmung im Stadion. Mit einer eindrucksvollen Choreographie zog man auch die Blicke der internationalen TV-Zuschauer auf sich und sorgte für hitzige Diskussionen. Was sagen Sie zum Auftritt?