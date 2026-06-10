Für sie ist jeden Tag der 10. Juni. So als würde die Zeit stillstehen, sie seit einem Jahr den Atem anhalten. Den Schmerz, den die Familien, deren Kinder beim Amoklauf getötet wurden, spüren, kann niemand nachvollziehen. Er ist unbeschreiblich, nicht in Worte zu fassen. Viele Tage sind mehr ein Überleben als ein Leben. Auch dieser Artikel kann nur eine Annäherung sein, wird es nicht schaffen, das Gefühl empfindbar zu machen.

Für die Angehörigen wird der Schmerz, die Trauer, immer ein Teil ihres Lebens bleiben und doch haben sie im letzten Jahr Halt gefunden, einen Weg weiterzumachen. Ihre Wege sind unterschiedlich. Was sie eint ist die Frage: Wie lebt man weiter, wenn das eigene Kind fehlt?