Vom irischen Auswanderer zur k.u.k. Marine und weiter nach Velden. Die Familie hinter dem See-Resort Barry Memle blickt auf eine ereignisreiche Geschichte zurück.

Aus einem Bungalow für Gäste entstand in den vergangenen 60 Jahren ein See-Resort mit Appartements, Bungalows und Wellness-Bereich

Wer das Areal des See-Resorts Barry Memle in Velden betritt, dem fallen zuerst zwei Farben auf: Blau und Gelb. Himmel und Sonne. Sie ziehen sich durch das Haus bis hinunter zum Wasser. Es sind nicht bloß Hotelfarben, sondern eine liebevolle Verbeugung vor jener Frau, der es zu verdanken ist, dass hier am Nordufer des Wörthersees heute ein See-Resort steht: Emely Barry, genannt Memle.

Ihr Sohn Peter Sterz (65) ist ein ungewöhnlicher Hotelier. Er steht nicht im Anzug am Empfang, sondern im schlichten Polo. Eher wirkt er wie einer, der gerade vom Arbeiten kommt. Was nicht täuscht – Er schneidet Hecken, reinigt Abflüsse, bessert die Ufermauer aus und wird dabei schon einmal für den Hausmeister gehalten. „Ich kenne jeden Kieselstein und jede Armatur auf den 7000 Quadratmetern“, sagt er. Wer ihm zuhört, merkt schnell, dass dieses Haus für ihn kein Betrieb im üblichen Sinn ist. Es ist Familiengeschichte, Arbeitsort und Lebensaufgabe.

1 / 2 Peter Sterz ist ein ungewöhnlicher Hoteldirektor, der auch selbst Hand anlegt, wenn Abflüsse verstopft sind © KLZ/Klaus Steiner

Diese Geschichte des Hotels beginnt weit weg vom Wörthersee. Die Barrys stammen aus Irland, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Krisen und blutigen Auseinandersetzungen mit den Engländern geprägt war. Charles Barry wanderte aus, ließ sich zuerst in Genua und später in Triest nieder. Triest war damals der große Hafen der Monarchie. Zwei seiner Söhne, Alfred und Richard, traten in die österreichische Kriegsmarine ein.

Alfred kämpfte 1866 in der Seeschlacht bei Lissa und Richard kommandierte 1864 die „Novara“, jenes berühmte Schiff, das Erzherzog Ferdinand Max nach Mexiko brachte. Eine Generation später machte wieder ein Richard Barry Karriere. Er leitete Polarexpeditionen nach Spitzbergen und wurde später Admiral. Er ließ sich in Velden nieder und kaufte den großen Seegrund, damals noch ein weitläufiges Anwesen mit 24.000 Quadratmetern. Mit seiner Jacht „Maiko“ segelte er über den See, am Ufer ließ er ein Bootshaus errichten, in das man mit gesetzten Segeln einfahren konnte. 1931 musste die Familie die Hälfte des Grundes verkaufen, auch die Villa am Stein ging verloren. Später wurde sie abgerissen.

© KLZ/Klaus Steiner Das Gemälde der „Maiko“ hängt in der Wohnung von Peter Sterz und zeigt das besondere Bootshaus

Seine Tochter Emely Barry studierte während der Nazizeit Medizin in Wien. Im Krieg versorgte sie im Lazarett im Hubertushof in Velden Verwundete. 1945 kamen die Briten und beschlagnahmten die Seegründe. Emely und ihre Mutter mussten ausweichen und lebten zehn Jahre in einem Stadl.

© KLZ/Klaus Steiner Das Messingschild stammt von Emely Barry und hängt als Erinnerung in der Lobby des Hotels

Nach dem Staatsvertrag und dem Abzug der Alliierten kam es zu jener Szene, die in der Familie bis heute erzählt wird. Emely und ihre Mutter mussten zu den britischen Offizieren, die sich auf dem Gelände eingerichtet hatten. Einer verabschiedete sich mit den Worten „I‘ll be back.“ Emely ließ das nicht stehen. „Aber beim nächsten Mal müssen Sie zahlen“, antwortete sie.

Mit ihrem Mann Heinz Sterz begann sie den Neustart. Heinz war Herzspezialist und pendelte zwischen Amerika und Velden. Um 1957 stand der erste Bungalow auf dem Gelände. Jahr für Jahr kam ein weiterer Bungalow dazu. Die Nächtigungszahlen stiegen stark. „Jedes Jahr ist etwas weitergegangen“, sagt Peter Sterz. Aus dem verkleinerten Familiengrund wurde Schritt für Schritt ein touristischer Ort.

© KK/Barry Memle Bilder von damals: Die Villa Memle

Der Wörthersee veränderte sich, und das Haus veränderte sich mit. In den guten Jahren wuchs das Angebot, aus einfachen Bungalows wurden Seeappartements, aus einem kleinen Betrieb ein Haus, das Gäste über Generationen anzog. Ende der 1980er-Jahre zeigte sich aber, dass der Markt sich drehte. Der Autotourismus nach Italien und der Massentourismus mit dem Flugzeug zogen Gäste ab. „Meine Mutter hat damals verabsäumt, diese Entwicklung rechtzeitig zu sehen“, sagt Sterz. Danach wurde stärker an der Qualität gearbeitet. Der Betrieb entwickelte sich Schritt für Schritt vom Zwei-Sterne-Haus zum Vier-Sterne-Betrieb.

Peter Sterz war längst Teil dieser Geschichte. Ende der 1970er Jahre kam Windsurfen auf, und der junge Student sah seine Chance. Seine Mutter kaufte ihm die Bretter, geschenkt waren sie nicht. Vom Verdienst als Surflehrer musste er sie zurückzahlen. „Es war so erfolgreich, dass mir meine Mutter das Mittagessen mit dem Boot auf den See gebracht hat“, erzählt er.

Als die Mutter erkrankte, wurde am Sterbebett die Nachfolge geregelt. Peter übernahm die Verantwortung für Hotel, Bungalows und Seeappartements. „Mein Bruder Harry hat damals als Steuerberater dafür gesorgt, dass es den Betrieb, wie er heute dasteht, überhaupt noch gibt.“

Bis zu 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Barry Memle ganzjährig Arbeit. Manche sind seit 25 Jahren im Betrieb. Der Hausherr will keiner sein, der nur grüßt und kontrolliert. Er will einen Ort bieten, an dem nicht goldene Wasserhähne und Kaviarfrühstück zählen. „Bei uns gibt es die Frankfurter am Seeimbiss noch um 4,50 Euro, und der Aperol kostet auch keine 15 Euro“, sagt er.