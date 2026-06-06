Ein Strauß aus Margeriten, Glockenblumen, Wiesenflockenblumen, Storchschnabel oder Acker-Witwenblumen gehört für viele Menschen zum Sommer auf dem Land einfach dazu. Doch was früher selbstverständlich war, wird zunehmend seltener: die bunte Blumenwiese.

„Viele Menschen merken erst beim Pflücken eines Blumenstraußes, wie stark die Artenvielfalt zurückgegangen ist“, sagt Karin Forcher aus dem Möschitzgraben in St. Peter ob Judenburg. Sie steht an der Spitze der regionalen Biobauern-Organisation und engagiert sich für den Erhalt artenreicher Wiesen und Weiden.

Wiesen und Weiden sind Lebensgrundlage

Dabei sind Dauerwiesen und Weiden wahre Hotspots der Artenvielfalt. Über Jahrhunderte haben unterschiedliche Standortbedingungen und eine angepasste Bewirtschaftung Lebensräume entstehen lassen, in denen hunderte Pflanzenarten wachsen konnten – eine Grundlage für zahlreiche Insekten, Vögel und andere Tiere.

Doch die biologische Vielfalt steht unter Druck: Intensive Landnutzung, Monokulturen und der Verlust naturnaher Flächen zählen europaweit zu den Hauptursachen des Artenrückgangs. Während oft über negative Auswirkungen der Landwirtschaft diskutiert wird, gerät ein anderer Aspekt leicht in Vergessenheit: Viele der wertvollsten Lebensräume wurden überhaupt erst durch die traditionelle Bewirtschaftung von Bauern geschaffen, so Forcher.

Solche Wildblumenwiesen sind selten geworden © KLZ / Maria Steinwender

„Artenreiche Wiesen sind keine Wildnis. Sie brauchen Pflege und eine Bewirtschaftung, die Rücksicht auf die Natur nimmt“, erklärt sie.

Um diese Leistungen sichtbar zu machen, wurde die Initiative „Farming for Nature“ ins Leben gerufen. Ausgewählte Bäuerinnen und Bauern werden dabei als Biodiversitätsbotschafter ausgezeichnet. Sie geben ihr Wissen weiter und zeigen bei Hofspaziergängen oder Gesprächsrunden, wie Landwirtschaft und Naturschutz gemeinsam funktionieren können.

Landwirte bekommen Förderung für Artenreichtum

Auch das österreichische Agrarumweltprogramm ÖPUL unterstützt solche Maßnahmen: Landwirte können für artenreiches Grünland Förderungen erhalten, wenn sie bestimmte Pflanzenarten auf ihren Wiesen nachweisen. Dafür müssen mindestens fünf Kennarten aus einem umfangreichen Artenkatalog vorkommen und bis zur Blüte gelangen.

In der Steiermark wird diese Maßnahme seit einigen Jahren verstärkt genutzt. Allein im Murtal werden rund 400 Hektar artenreiches Dauergrünland gefördert. Besonders Bergbauern profitieren davon, da auf ihren Flächen häufig noch eine hohe natürliche Vielfalt vorhanden ist.

Für den Verzicht auf Kunstdünger und die Förderung der Artenvielfalt erhalten die Betriebe eine finanzielle Abgeltung. Ziel ist es, die Wiesen weiterhin als wertvolle Futterflächen zu nutzen und gleichzeitig Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu erhalten.

Heimische Produkte sichern Artenvielfalt

„Man wird damit zum Grünlandschützer“, sagt Forcher. Denn Wiesen mit Kräutern und Blumen seien nicht nur schöner anzusehen, sondern auch widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Hitze. Gleichzeitig bieten sie Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Insekten und Vögel.

Für Karin Forcher ist klar: Der Erhalt der Artenvielfalt beginnt nicht in Naturschutzgebieten, sondern auf landwirtschaftlichen Flächen, und letztlich auch bei den Konsumenten. Wer bewusst zu regionalen und heimischen Produkten greife, unterstütze jene Betriebe, die sich für den Erhalt der bunten Blumenwiesen einsetzen.